"Крылья Советов" подписали на 3,5 года защитника Али Гаджибекова

Футбольный клуб "Крылья Советов" заключил контракт на 3,5 года с российским защитником Али Гаджибековым, сообщает пресс-служба самарского клуба.

В пятницу, 13 января, Али Гаджибеков вылетит из Москвы в Турцию, где присоединится к своей новой команде.

Али, являющийся воспитанником дагестанского футбола, выступал за "Анжи" с 2006 г. и был капитаном махачкалинского клуба. Всего Гаджибеков провел за желто-зеленых 192 матча и отметился четырьмя забитыми мячами.

27-летний футболист отличается своим универсализмом и, помимо своей любимой позиции центрального защитника, может сыграть на флангах обороны. Гаджибеков вызывался в сборную России.