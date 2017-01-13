2017 год в Самаре начался с незаконного сноса памятника архитектуры

В новогодние праздники Самара лишилась еще одного объекта культурного наследия. На углу Одесского переулка и улицы Буянова снесли каменно-деревянный памятник архитектуры, известный как "Дом И.М.Быкова". Похоже, строящийся по соседству жилой комплекс "Ясная поляна" может вновь стать причиной возбуждения уголовного дела.

Уголовный квартал

Жилой дом Ивана Быкова был построен в 1902 году, всего же на усадьбе мещанина располагалось два здания на углу улицы Буянова и Одесского переулка. Дореволюционная застройка, находившаяся под государственной охраной, стала препятствием при строительстве в квартале жилого комплекса "Ясная поляна".

Вообще, возведение этого ЖК - больная тема, и не только с точки зрения сохранения культурного наследия. Компания "Дальстрой" (а затем и аффилированная ее владельцам фирма "Авто-М"), начавшая возводить здесь жилье, печально известна благодаря обманутым дольщикам.

Два экс-директора фирмы получили реальные сроки. Виталия Кузнецова в 2014-м приговорили к пяти годам и трем месяцам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере, а в январе 2016-го другой экс-директор "Дальстроя" Вадим Царев осужден по двум уголовным статьям на четыре года колонии общего режима.



В 2012 году экс-министр культуры Самарской области Ольга Рыбакова заявила, что на площадке находилось три памятника архитектуры, два из которых были незаконно снесены. Судя по всему, дом Быкова стал третьим.

Фото: Армен Арутюнов

Память о памятнике

Дом Быкова фигурирует практически во всех монографиях, посвященных деревянному зодчеству в Самаре. "Форма и композиция завершений оконных наличников в Самаре весьма разнообразны, - отмечают исследователи. - Но чаще всего встречаются треугольные с разорванными или трехчастные с чуть выдвинутыми вперед карнизами, иногда с наклоном средней части, как на доме в Одесском переулке, 28".

Здание по адресу: улица Буянова, 16/ Одесский переулок, 28 построено в 1902 году и использовалось как жилой дом, а также входило в дворовый комплекс усадьбы мещанина Ивана Макаровича Быкова.



"Главный фасад литеры А1,а1 имеет шестиосевую симметричную композицию. Архитектурный декор первого (кирпичного) этажа представлен рамочными наличниками прямоугольных оконных проемов с прямыми сандриками, цепями рустов, карнизным поясом с сухариками и выполнен рельефной кирпичной кладкой, - описывает объект в акте государственной историко-культурной экспертизы архитектор Татьяна Вавилонская. - Второй этаж (деревянный) обшит тесом и богато декорирован многослойной пропильной резьбой и накладными элементами, выполненными глухой объемной резьбой (наличники оконных проемов, подзоры и полотенца в оформлении венчающего карниза и щипца). Щипец был украшен деревянным шпилем (утрачен)". Эксперт отмечает, что фасад другой литеры, располагавшейся на углу улиц, также был богато оформлен, но большая часть декора была утрачена в советское время. В сочетании фасады обеих литер, по словам Вавилонской, создавали неповторимую своеобразную архитектурную композицию, а характер их решения соответствовал тенденциям русской архитектуры жилых зданий конца XIX - начала XX в., так называемой "ропетовской" разновидности русского стиля.

Фото: Никита Кирсанов

Кто ответит?

"В течение новогодних праздников был осуществлен снос выявленного объекта культурного наследия на углу Одесского переулка и улицы Буянова, что является нарушением федерального закона об объектах культурного наследия, - рассказал заместитель руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Александр Аксарин. - Выявленные объекты находятся на государственной охране до решения о включении или об отказе во включении их в государственный реестр. Объект был зарегистрирован в списке выявленных и снос его был запрещен. Более того, в 2016 году было составлено положительное заключение историко-культурной экспертизы, которое обосновывало включение здания в реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения".



По словам чиновника, управление направило заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по факту уничтожения выявленного объекта культурного наследия.



Напомним, согласно 243-й статье Уголовного кодекса РФ уничтожение или повреждение объектов культурного наследия наказываются штрафом в размере до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот часов, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Фото: Армен Арутюнов



Кто виновен в уничтожении памятника архитектуры - будут выяснять правоохранительные органы или прокуратура. Что касается участка, то он уже огорожен бетонным строительным забором, а бульдозер продолжает очищать территорию от остатков деревянного дома.



Достройкой жилого комплекса "Ясная поляна" и обеспечением квартирами обманутых дольщиков занимается компания "Донстрой". Напомним лишь, что на межведомственной комиссии по решению вопросов долевого строительства, прошедшей 17 июля 2012 года, застройщик заявил, что готов удовлетворить права обманутых дольщиков только при условии компенсации: выделения участка, на котором находится памятник архитектуры, либо альтернативных площадок.