Тагир Хайбулаев: "Я взял паузу в карьере"

Тагир Хайбулаев в интервью Волга Ньюс вспомнил Олимпиаду в Рио-де-Жанейро и рассказал, как он выполняет обязанности посла ЧМ-2018.

Олимпийский чемпион-2012 по дзюдо, посол ЧМ-2018 от Самары Тагир Хайбулаев, проиграв в первой схватке олимпийского турнира в Рио-де-Жанейро, взял "тайм-аут" и залечивает травму. Но это не мешает ему активно участвовать в популяризации своего вида спорта. Найдя время в плотном графике встреч и мероприятий, он накануне Нового года прилетел в Самару, посетил строящийся стадион "Самара Арена" и дал интервью Волга Ньюс.

- Ты впервые на "Самара Арене". Что скажешь?

- Впечатлен увиденным. Для меня стало открытием, что наш стадион будет немногим больше по площади, чем "Лужники". Также он больше "Казань Арены" и многих других возводимых к чемпионату мира по футболу в России стадионов. На мой взгляд, у Самары будет один из лучших стадионов в стране. И я, и все любители футбола с нетерпением ждут, когда "Самара Арена" распахнет свои двери и примет матчи ЧМ.

- Ты - один из пяти послов ЧМ-2018 от Самары. Как выполняешь обязанности посла?

- Много рассказываю о нашем городе и области, о славных спортивных традициях нашего региона, в том числе футбольных. Для того чтобы профессионально выполнять возложенные на меня обязанности посла ЧМ-2018, я изучил и историю "Крыльев Советов", за которые давно болею, и самые интересные факты из истории самарского футбола. Как и многие мальчишки, я в детстве увлекался футболом, постоянно играл во дворе. Часто мы гоняли мяч и на сборах национальной команды по дзюдо. Правда, с приходом нынешнего генерального менеджера сборных команд России Эцио Гамбы теперь на тренировках нам не рекомендовали играть в футбол из-за возможности в пылу борьбы получить травму.

В общем, если раньше у меня на первом месте было дзюдо, то теперь немалую роль в моей жизни снова играет футбол. Будучи послом ЧМ-2018, я приглашаю своих знакомых посетить Самару летом, когда видна вся красота и масштабность и Волги, и набережной. После моих рассказов многие знакомые из других городов России, Европы и мира сказали, что хотят приехать к нам, чтобы посмотреть матчи чемпионата мира и увидеть эту красоту своими глазами. И здорово, что "Самара Арена" примет целых шесть игр, в том числе матч группового этапа с участием сборной России. Так что летом 2018-го Самара примет очень много гостей со всего мира.

- Давай вернемся в 11 августа 2016 года. Олимпиада, твоя первая и последняя схватка в Рио. Соперник - двукратный победитель турнира "Мастерс" азербайджанец Эльмар Гасымов. Он действительно был так хорош?

- Да, это сильный соперник. Я с ним до того боролся на чемпионате Европы 2009 года, который я выиграл. Но Эльмару тогда было 18 лет. С тех пор до Рио мы больше не встречались. За прошедшие семь лет он набрался опыта, повзрослел. Да и так просто №1 международного рейтинга не становятся.

- Тот бросок, на который он тебя поймал на татами бразильского спорткомплекса "Кариока-2", - это больше твоя ошибка или его мастерство?

- Это был его фирменный бросок, в просторечии именуемый "бычок". Я знал, что он его часто применяет, но не успел "сконтрить". На олимпийском татами он удачно подвернулся и бросил на "ваза-ари". Мне удалось выбраться из-под удержания, но за оставшееся до конца схватки время наверстать упущенное не получилось. Так что здесь, скорее, я ошибся.

- Что ты чувствовал после той схватки?

- Опустошение. Понимал, что не был готов оптимально, вспомнил, сколько травм было за последние годы (последнюю из них получил за месяц до старта Игр), сколько из-за них пропустил турниров.

- Что сказал Гамба?

- На мой взгляд, наш мудрый главный тренер все понял чуть раньше, поэтому особо не критиковал. Он больше говорил со мной о ближайшем будущем. Сказал, что хочет видеть меня в роли одного из тренеров сборной России. Но я пока окончательного решения не принял.

- Ты обмолвился о недавней травме. Она помешала тебе более удачно выступить в Рио?

- За месяц до Олимпиады на одном из международных турниров я повредил плечо. Желание не только бороться на Олимпиаде, но и попробовать выиграть, как четыре года назад в Лондоне, было огромным. Поэтому я даже мысли не допускал, что могу не выступить в Бразилии. И я, и Эцио Гамба, и медицинский штаб сборной - все верили, что я успею ее залечить до выхода на татами. Но полностью восстановиться не удалось - я не мог выполнять свой коронный бросок. Изменил немного и технику борьбы, и технику выполнения некоторых приемов, уменьшив нагрузку на травмированное плечо. Но времени для полного восстановления не хватило.

- Ты завершил карьеру действующего спортсмена?

- Нет. Пока взял паузу. Сколько она продлится - не знаю. Может, год, а может, два. Все будет зависеть он многих обстоятельств.

- Тебе комфортно жить без дзюдо?

- Когда в карьере наступил тайм-аут, я подумал - теперь появится больше свободного времени, я смогу чаще быть с семьей. Как я же ошибался! Поездки по регионам, посещения турниров в качестве почетного гостя, проведение мастер-классов… Так что дзюдо меня никуда не отпускает.