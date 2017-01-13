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Суды Происшествия

Адвокат Самсоника: "Жена и мать могут подтвердить, что в момент изнасилования он был дома"

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Советском районном суде Самары 13 января состоялось первое заседание по делу Евгения Самсоника - его обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней и грабеже.

Напомним, преступление было совершено около 14:00 9 октября 2016 года.

Как рассказали следователи, преступник сначала долго присматривал себе место побезлюднее, а потом еще около часа выбирал жертву. По нраву ему пришлась 17-летняя школьница, которая возвращалась домой от подруги. Девушка одета была скромно, ничем, казалось бы, не выделялась. Ее ударили бутылкой по голове, потом затащили в заброшенное здание, где много лет назад располагался морг онкологической больницы. "Сделав дело", преступник забрал из сумочки жертвы деньги и телефон, после чего скрылся.

Задержали подозреваемого в октябре - Евгения Самсоника нашли по камерам видеонаблюдения, его опознала потерпевшая. Кроме того, экспертиза подтвердила, что биоматериал с места преступления принадлежит мужчине.

"Он обвиняется в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, изнасиловании и грабеже, - сообщил помощник прокурора Советского района Вусал Алиев. - В ходе предварительного следствия он вину отрицал. В случае установления вины ему грозит до 15 лет лишения свободы".

Сторона защиты намерена отстаивать невиновность Самсоника.

"В момент преступления его там не было, его жена и мама могут подтвердить, что он был дома, - заявил адвокат Виталий Лозюк. - Говорить что-либо вообще преждевременно. Было проведено множество экспертиз, но не все они однозначны. Думаю, мы будем приглашать специалистов, проводивших их, в суд".

Напомним, ранее в полиции сообщали, что жена подозреваемого рассказывала, как в день преступления супруг пришел домой нетрезвый и на его брюках она увидела кровь. На это муж якобы ответил, что подрался. Правоохранители поясняли, что алиби Самсоника не подтвердилось.

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Denis Charikov 29 ноября 2016 21:42 Экс-супруга убийцы владельца "Горилки" не смогла отсудить 3 млн руб. за помощь следствию

Ну и как вам быть свидетелем.Ни защиты ни денег.Обманули бабу.А скоро и ее убьют.Отомстят. Только дело заведут и потом закроют за недостаточностью улик.Жалко ее повелась дурочка.

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