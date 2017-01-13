Адвокат Самсоника: "Жена и мать могут подтвердить, что в момент изнасилования он был дома"

В Советском районном суде Самары 13 января состоялось первое заседание по делу Евгения Самсоника - его обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней и грабеже.
Напомним, преступление было совершено около 14:00 9 октября 2016 года.
Как рассказали следователи, преступник сначала долго присматривал себе место побезлюднее, а потом еще около часа выбирал жертву. По нраву ему пришлась 17-летняя школьница, которая возвращалась домой от подруги. Девушка одета была скромно, ничем, казалось бы, не выделялась. Ее ударили бутылкой по голове, потом затащили в заброшенное здание, где много лет назад располагался морг онкологической больницы. "Сделав дело", преступник забрал из сумочки жертвы деньги и телефон, после чего скрылся.
Задержали подозреваемого в октябре - Евгения Самсоника нашли по камерам видеонаблюдения, его опознала потерпевшая. Кроме того, экспертиза подтвердила, что биоматериал с места преступления принадлежит мужчине.
"Он обвиняется в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, изнасиловании и грабеже, - сообщил помощник прокурора Советского района Вусал Алиев. - В ходе предварительного следствия он вину отрицал. В случае установления вины ему грозит до 15 лет лишения свободы".
Сторона защиты намерена отстаивать невиновность Самсоника.
"В момент преступления его там не было, его жена и мама могут подтвердить, что он был дома, - заявил адвокат Виталий Лозюк. - Говорить что-либо вообще преждевременно. Было проведено множество экспертиз, но не все они однозначны. Думаю, мы будем приглашать специалистов, проводивших их, в суд".
Напомним, ранее в полиции сообщали, что жена подозреваемого рассказывала, как в день преступления супруг пришел домой нетрезвый и на его брюках она увидела кровь. На это муж якобы ответил, что подрался. Правоохранители поясняли, что алиби Самсоника не подтвердилось.
Последние комментарии
Надеюсь, что путем частичного сложения наказаний по вменяемым ей в вину преступлениям, конец своих дней она проведет за решеткой.
Верните Шуре Ломоносову тачку!
ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."
Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!
Ну и как вам быть свидетелем.Ни защиты ни денег.Обманули бабу.А скоро и ее убьют.Отомстят. Только дело заведут и потом закроют за недостаточностью улик.Жалко ее повелась дурочка.