16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Обвиняемый в изнасиловании школьницы в бывшем морге предстанет перед судом Одинокая мать трехлетнего малыша, отправленная в колонию, попытается добиться отсрочки наказания Следователи: родители 12 жертв педофила из Жигулевска не знали о случившемся до нашего визита В Самаре создателя финансовой пирамиды приговорили к семи годам колонии Сызранский пенсионер-педофил осужден на 18 лет строгого режима

Суды Происшествия

Обвиняемый в изнасиловании школьницы в бывшем морге предстанет перед судом

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 91
Версия для печати

В суд Советского района Самары для рассмотрения по существу поступило уголовное дело Евгения Самсоника, обвиняемого в изнасиловании 17-летней школьницы, сообщили корреспонденту Волна Ньюс в суде.

Напомним, Самсоника обвиняют в изнасиловании (ст. 131 УК РФ), в насильственных действиях сексуального характера (ст. 132 УК РФ) и в грабеже (ст. 161 УК РФ).

Все эти преступления, по версии следствия, были совершены в отношении 17-летней школьницы, которую 9 октября 2016 г. он ударил бутылкой по голове и затащил в здание бывшего морга, расположенное в оживленном районе рядом с детским садом и школой на ул. Запорожской.

Уголовное дело Евгения Самсоника поступило в суд 27 декабря и передано для рассмотрения судье Марине Труниной.

В суде Советского района также уточнили, что постановлением от 30 декабря заседание назначено на 13 января.

Куда бы вы направили коммунальщиков в первую очередь?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Sârbu Alexei 09 января 2017 16:50 Партию "Воля" отправили в небытие, а Марину Герасимову - в СИЗО

Надеюсь, что путем частичного сложения наказаний по вменяемым ей в вину преступлениям, конец своих дней она проведет за решеткой.

Алексей Глыбин 26 декабря 2016 12:01 Суд прекратил уголовное дело медсестры из Новокуйбышевска, обвиняемой в трагическом ДТП у поликлиники

Верните Шуре Ломоносову тачку!

Александр Мосолов 14 декабря 2016 23:00 Адвокаты полковника ГРУ Владимира Квачкова предоставили заключение экспертов, которые могут опровергнуть обвинение

ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."

Наталья Анисимова 05 декабря 2016 00:28 Экс-супруга убийцы владельца "Горилки" не смогла отсудить 3 млн руб. за помощь следствию

Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!

Denis Charikov 29 ноября 2016 21:42 Экс-супруга убийцы владельца "Горилки" не смогла отсудить 3 млн руб. за помощь следствию

Ну и как вам быть свидетелем.Ни защиты ни денег.Обманули бабу.А скоро и ее убьют.Отомстят. Только дело заведут и потом закроют за недостаточностью улик.Жалко ее повелась дурочка.

Фото на сайте

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Предварительное слушание по делу Михаила Назарова

Предварительное слушание по делу Михаила Назарова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5