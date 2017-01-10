Обвиняемый в изнасиловании школьницы в бывшем морге предстанет перед судом

В суд Советского района Самары для рассмотрения по существу поступило уголовное дело Евгения Самсоника, обвиняемого в изнасиловании 17-летней школьницы, сообщили корреспонденту Волна Ньюс в суде.

Напомним, Самсоника обвиняют в изнасиловании (ст. 131 УК РФ), в насильственных действиях сексуального характера (ст. 132 УК РФ) и в грабеже (ст. 161 УК РФ).

Все эти преступления, по версии следствия, были совершены в отношении 17-летней школьницы, которую 9 октября 2016 г. он ударил бутылкой по голове и затащил в здание бывшего морга, расположенное в оживленном районе рядом с детским садом и школой на ул. Запорожской.

Уголовное дело Евгения Самсоника поступило в суд 27 декабря и передано для рассмотрения судье Марине Труниной.

В суде Советского района также уточнили, что постановлением от 30 декабря заседание назначено на 13 января.