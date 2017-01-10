Обвиняемый в изнасиловании школьницы в бывшем морге предстанет перед судом

В суд Советского района Самары для рассмотрения по существу поступило уголовное дело Евгения Самсоника, обвиняемого в изнасиловании 17-летней школьницы, сообщили корреспонденту Волна Ньюс в суде.
Напомним, Самсоника обвиняют в изнасиловании (ст. 131 УК РФ), в насильственных действиях сексуального характера (ст. 132 УК РФ) и в грабеже (ст. 161 УК РФ).
Все эти преступления, по версии следствия, были совершены в отношении 17-летней школьницы, которую 9 октября 2016 г. он ударил бутылкой по голове и затащил в здание бывшего морга, расположенное в оживленном районе рядом с детским садом и школой на ул. Запорожской.
Уголовное дело Евгения Самсоника поступило в суд 27 декабря и передано для рассмотрения судье Марине Труниной.
В суде Советского района также уточнили, что постановлением от 30 декабря заседание назначено на 13 января.
Последние комментарии
Надеюсь, что путем частичного сложения наказаний по вменяемым ей в вину преступлениям, конец своих дней она проведет за решеткой.
Верните Шуре Ломоносову тачку!
ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."
Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!
Ну и как вам быть свидетелем.Ни защиты ни денег.Обманули бабу.А скоро и ее убьют.Отомстят. Только дело заведут и потом закроют за недостаточностью улик.Жалко ее повелась дурочка.