Самарская компания судилась с Google из-за подростков, звонивших на ее "дьявольский" номер

Самарская компания "Лидер-Центр" подала в суд на Google из-за роликов на YouTube, утверждающих, что ее номер телефона - "дьявольский", сообщает meduza.io. Иск о защите деловой репутации был подан в арбитражный суд Москвы еще в июне 2016 г., решение суда было опубликовано в декабре.

В иске говорилось, что компания с 2012 г. пользуется номером (846) 2-666-666. При этом с весны 2015 г. на YouTube стали появляться ролики, авторы которых утверждают, что по этому номеру можно дозвониться до потусторонних сил.

Истцы перечисляли несколько примеров таких видео. "Медуза" посмотрела три из них; во всех авторы - школьники; никому из них так и не удалось дозвониться до абонента. Один из авторов видео утверждал, что это номер "вампира", он после звонка обнаружил у себя в комнате "таинственную записку" с выведенной детской рукой надписью "Itʼs me".

Тем не менее у некоторых из этих видео по несколько сотен тысяч просмотров. "Лидер-Центр" утверждал, что зрители, посмотрев ролики, сами пытались дозвониться по указанному номеру, отвлекая сотрудников компании от работы.

В иске говорилось, что на номер компании больше года поступали "постоянные звонки с оскорблениями, нецензурной бранью, угрозами, а также просто молчание и хохот". В день поступало более 40 таких звонков.

"Лидер-Центр" просил суд возложить на Google ответственность за распространение не соответствующих действительности сведений о том, что номер 2-666-666 является номером дьявола и что если позвонить на него, можно услышать крики из ада. Суд отказал истцу и взыскал с него 12 тыс. руб. госпошлины.