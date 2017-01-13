Самарская компания судилась с Google из-за подростков, звонивших на ее "дьявольский" номер

Самарская компания "Лидер-Центр" подала в суд на Google из-за роликов на YouTube, утверждающих, что ее номер телефона - "дьявольский", сообщает meduza.io. Иск о защите деловой репутации был подан в арбитражный суд Москвы еще в июне 2016 г., решение суда было опубликовано в декабре.
В иске говорилось, что компания с 2012 г. пользуется номером (846) 2-666-666. При этом с весны 2015 г. на YouTube стали появляться ролики, авторы которых утверждают, что по этому номеру можно дозвониться до потусторонних сил.
Истцы перечисляли несколько примеров таких видео. "Медуза" посмотрела три из них; во всех авторы - школьники; никому из них так и не удалось дозвониться до абонента. Один из авторов видео утверждал, что это номер "вампира", он после звонка обнаружил у себя в комнате "таинственную записку" с выведенной детской рукой надписью "Itʼs me".
Тем не менее у некоторых из этих видео по несколько сотен тысяч просмотров. "Лидер-Центр" утверждал, что зрители, посмотрев ролики, сами пытались дозвониться по указанному номеру, отвлекая сотрудников компании от работы.
В иске говорилось, что на номер компании больше года поступали "постоянные звонки с оскорблениями, нецензурной бранью, угрозами, а также просто молчание и хохот". В день поступало более 40 таких звонков.
"Лидер-Центр" просил суд возложить на Google ответственность за распространение не соответствующих действительности сведений о том, что номер 2-666-666 является номером дьявола и что если позвонить на него, можно услышать крики из ада. Суд отказал истцу и взыскал с него 12 тыс. руб. госпошлины.
Последние комментарии
Где наш Дед Мороз?
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?