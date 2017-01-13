Николай Меркушкин передал ключи от 18 школьных автобусов и восьми автомобилей скорой помощи

В пятницу, 13 января, в Самаре на площади Славы состоялась торжественная передача нового транспорта для учреждений образования и здравоохранения.

В соответствии с распоряжением правительства РФ Самарской области были выделены средства на пополнение автопарка сельских школ и медучреждений. Ключи от новых автомобилей - 18 школьных автобусов и восьми "скорых" - вручил новым владельцам губернатор Николай Меркушкин.

Глава региона в сопровождении министра здравоохранения Геннадия Гридасова и главного врача областной больницы им. Середавина Дмитрия Купцова осмотрел автомобиль реанимационной помощи. Машина оснащена самым современным оборудованием, позволяющим помогать больному даже в пути.

По словам Дмитрия Купцова, в 2016 году подобными машинами было перевезено около 600 людей в критическом состоянии. Общая стоимость автомобиля вместе с медицинским оборудованием составляет около 8,5 млн рублей.

Затем губернатор вручил ключи от новых автомобилей директору Самарской станции скорой медицинской помощи Вячеславу Малахову. "Спасибо, это очень долгожданная помощь для нас. Сейчас у нас работает 120 машин и уже почти половина автопарка удалось обновить", - сказал врач.

Николай Меркушкин поинтересовался, насколько "Газель" подходит в качестве машины скорой помощи. "Для городских условий она оптимальна", - ответил Вячеслав Малахов.

Геннадий Гридасов отметил, что это не все полученные машины скорой помощи. Также обновился автомобильный парк медицинских учреждений в Тольятти, Жигулевске, Сызрани, Кошкинском, Большечерниговском и Шенталинском районах.

Ключи от новых школьных автобусов приехали получать директора сельских школ. Каждый из них благодарил губернатора за поддержку и помощь.

"Николай Иванович, большое спасибо, что удовлетворили просьбу жителей сел Новая Бинарадка, Новое Урайкино, Михайловка и заменили нам школьный автобус, даже в эти тяжелые времена", - эмоционально обратилась к главе региона директор средней школы с. Новая Бинарадка Ставропольского района Наталья Чилякова. "За это спасибо надо сказать президенту, федеральные власти оказывают такую помощь", - ответил Николай Меркушкин.

Директор Георгиевской средней школы Кинельского района Румия Ивлиева отметила, что для их образовательного учреждения это не первый подарок от властей. "2016 год был для нас плодовитым. Построен ФОК, сделан капитальный ремонт, а теперь еще и новая "Газель". Большое спасибо, что уделяете внимание сельским школам", - сказала она.

Директор Черновской средней школы Сергиевского района Ирина Милюкова пригласила губернатора осмотреть подаренный автомобиль. Николай Меркушкин поинтересовался количеством мест в салоне и оценил его комфортность для детей. Губернатор поблагодарил всех директоров за заботу о подрастающем поколении и пожелал им успехов в работе.

Стоит отметить, что всего в 2016 году на средства федерального и областного бюджетов было приобретено 119 школьных автобусов и 30 новых машин скорой помощи. В настоящее время в школьных перевозках задействовано 648 автобусов на 740 маршрутах. В общей сложности перевозится более 15 тыс. учащихся.