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Футбол Спорт

На "Самара Арене" провели награждение строителей стадиона и праздничный концерт

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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12 января правительство Самарской области и посол города-организатора на чемпионате мира по футболу FIFA 2018™ Сергей Войтенко поздравили строителей "Самара Арены» с новогодними праздниками.

В наступившем 2017 году завершатся строительные работы на стадионе "Самара Арена", которому предстоит принять шесть матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. На данный момент процесс возведения арены перешагнул отметку 50%, продолжаются работы по заливке бетона, монтажу металлоконструкций купола будущего стадиона, сооружению инженерных сетей. На строительной площадке работают более 1500 человек и 137 единиц техники.

"От всей души желаем вам добра, тепла, любви и чтобы ваши мечты осуществлялись. У нас всех есть и одна общая мечта, которая непременно сбудется, - ввод нашего стадиона в эксплуатацию. При консолидированных усилиях у нас непременно получится все сделать в срок. Нас ожидает грандиозное спортивное событие, которое несет с собой мир, процветание, развитие и дружбу", - обратился к собравшимся заместитель председателя правительства - министр строительства Самарской области Александр Баландин.

Министр вместе с послом Самары на чемпионате мира по футболу FIFA 2018ТМ - заслуженным артистом Самарской области, баянистом Сергеем Войтенко поздравили коллектив строителей, которые возводят будущую арену мирового первенства, с новогодними праздниками, а также вручили ведущим специалистам процесса благодарственные письма от губернатора Самарской области Николая Меркушкина и министерства строительства региона.

"Я давно хотел побывать на строящемся стадионе, - поделился впечатлениями Войтенко. - И, конечно, впечатлен. Радостно, что строительство ведется активно. Думаю, мы будем готовы к чемпионату мира. Наш стадион будет очень красивым, я горд, что такая арена появится в моем родном городе. Сам люблю футбол с детства - во дворе меня даже прозвали Марадоной, потому что забивал красивые голы".

Сергей Войтенко принял участие и в концертной части мероприятия. На импровизированной сцене, организованной во внутреннем помещении стадиона, вместе с известным баянистом выступили танцевальные и песенные коллективы, представляющие различные национальности Самарской области.

Заместитель генерального директора по капитальному строительству ПСО "Казань" Сергей Пономарев подчеркнул, что строительному коллективу важно чувствовать внимание и поддержку, оказываемые правительством региона, а также поздравил всех с наступившим 2017 годом, пожелав здоровья и благополучия.

"В ближайшее время темпы строительства возрастут за счет увеличения числа рабочих и единиц строительной техники. Сейчас бетонные работы выполнены более чем на 80%. Мы убеждены, что отставание по монтажу металлоконструкций к маю будет ликвидировано и строительство стадиона войдет в четкий график. Постепенно корпуса стадиона подключаются к отоплению, поэтому холода не создают помех", - прокомментировал ход возведения "Самара Арены" министр строительства Самарской области - заместитель председателя правительства Самарской области Александр Баландин.

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