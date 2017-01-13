Радио "ГУБЕРНИЯ" стало победителем общественной акции "Народное признание"

"Самарское губернское радио" стало победителем ежегодной областной общественной акции "Народное признание" в номинации "Открытие и созидание". В числе лауреатов - компании, достигшие значительных результатов в своей профессиональной, научной и научно-практической деятельности, направленной на развитие социально значимых проектов на территории региона.

13 января на сцене Самарского академического театра оперы и балета состоялась торжественная церемония награждения лауреатов. Заветную награду получили организации, предприятия и жители Самарской области за плодотворную общественную и профессиональную деятельность. Среди лидеров оказалось и "Самарское губернское радио".

Находясь на заре своего творческого пути, радио "ГУБЕРНИЯ" уже успело завоевать народную любовь и признание: "Каждый проект "Самарского губернского радио" находит отклик в сердцах слушателей вне зависимости от возраста и социального статуса. Мне кажется, это большое достижение - заслужить уважение аудитории за столь короткий срок. Такой результат свидетельствует о высоком профессиональном росте телерадиокомпании в целом", - прокомментировал Павел Александрович Покровский, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области.

Радиостанция объединяет самые отдаленные уголки региона, создавая единое информационное пространство на территории области. Благодаря круглосуточному вещанию слушатели радио "ГУБЕРНИЯ" всегда в курсе самых значимых событий.

Рафаэль Камилович Багаутдинов, глава муниципального района Камышлинский Самарской области: "Новостная служба "Самарского губернского радио" оперативно, емко и информативно освещает главные события, происходящие на территории региона, и в то же время не дает заскучать своему слушателю, разбавляя эфир интересными программами и приятной музыкой. Считаю, что у радиостанции большое будущее".

Заслуженную награду директору ТРК "ГУБЕРНИЯ" вручил первый заместитель генерального директора АО "РКЦ "Прогресс" Сергей Викторович Тюлевин.

"Народное признание" - одна из самых престижных наград Самарской области, и очень приятно получить ее в профессиональный праздник - День работников СМИ. Мы благодарны всем жителям региона за поистине народное признание," - прокомментировал Юрий Николаевич Проничев, директор телерадиокомпании "ГУБЕРНИЯ".

"На мой взгляд, руководству радиостанции удалось сплотить команду единомышленников и настоящих профессионалов своего дела. Всегда с удовольствием слушаю как утренние эфиры, так и "Вечерний разговор" - программу, в которой поднимаются острые социальные темы. Гости и эксперты студии - это люди, мнению которых жители области действительно доверяют", - отметил Виталий Владимирович Ащепков, врио главы г.о. Чапаевск.

В этом году на участие в областной общественной акции "Народное признание" было подано 336 заявок. С 4 по 17 ноября ноября жители Самарской области голосовали за самых достойных номинантов, прошедших в отборочный этап голосования. В числе лучших оказались по три лауреата в каждой из семи номинаций. Победители определялись путем общественного голосования. Поддержать одного из участников акции можно было как в сети Интернет, так и путем заполнения анкеты в специально оборудованных местах муниципальных образований.