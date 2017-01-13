Проверку по факту смерти мужчины, попавшего под поезд, под Сызранью проведут следователи СК РФ

В пятницу, 13 января, Самарский следственный отдел на транспорте СК РФ начал доследственную проверку по факту сообщения о преступлении по ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта повлекшее по неосторожности смерть человека"), сообщила корреспонденту Волга Ньюс помощник следователя Светлана Шатохина.
Как пояснила Светлана Шатохина, следствие установило, что 13 января в 9:24 на 140 км пикета №1 станции Сызрань-1 грузовой поезд №3255 сбил 50-летнего мужчину. Пострадавший получил смертельные травмы. Личность погибшего установлена. Машинист применял экстренное торможение, подавал звуковые сигналы.
"Первоначально причиной транспортного происшествия послужило нахождение на железнодорожных путях в неустановленном месте перед идущим поездом", - сообщила Светлана Шатохина.
По факту случившегося ведется доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. В рамках проверки назначен ряд судебных экспертиз.
Последние комментарии
Читаешь ваш комментарий и удивляешься-сколько судей чужих жизней появилось. Вы не с администрации случайно? Вы вообще о чем? Мама ухаживает за ребенком, а мужу никто больничный не даст, НО ему придется сидеть дома и в большей степени из-за детей (они маленькие, а мама не сможет за ними бегать). А если ипотека или съем квартиры... не говоря уж о пресловутой еде и комунал.платежах - это все НЕ бесплатно. И когда у вас нет детей и вы понятие не имеете что это такое - лучше промолчите. А вообще ваш комментарий скорее все подставной/выдуманный. Как может человек прошедший через подобное писать такое коллеге по несчастью?!
Да уж все конечно займет время.. Александр , спасибо! Нам вы очень помогли!!!
Обалдеть... Сочувствую
Здравствуйте! Сотрудники "ПТС" рассказали Вам о том, как возместить ущерб через их страховой договор? Контакты оставили?
Жаль машину и время, которое придётся потратить на восстановление. Но убытки можно и нужно взыскать с виновника происшествия. Готов предложить свои услуги в качестве Вашего представителя в суде, благо, опыт решения подобных вопросов есть.