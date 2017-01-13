Проверку по факту смерти мужчины, попавшего под поезд, под Сызранью проведут следователи СК РФ

В пятницу, 13 января, Самарский следственный отдел на транспорте СК РФ начал доследственную проверку по факту сообщения о преступлении по ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта повлекшее по неосторожности смерть человека"), сообщила корреспонденту Волга Ньюс помощник следователя Светлана Шатохина.

Как пояснила Светлана Шатохина, следствие установило, что 13 января в 9:24 на 140 км пикета №1 станции Сызрань-1 грузовой поезд №3255 сбил 50-летнего мужчину. Пострадавший получил смертельные травмы. Личность погибшего установлена. Машинист применял экстренное торможение, подавал звуковые сигналы. "Первоначально причиной транспортного происшествия послужило нахождение на железнодорожных путях в неустановленном месте перед идущим поездом", - сообщила Светлана Шатохина. По факту случившегося ведется доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. В рамках проверки назначен ряд судебных экспертиз.