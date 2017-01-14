В Октябрьске на Волге спасли замерзающего рыбака

В субботу, 14 января, в 09:00 спасатели ПСО города Октябрьск эвакуировали рыбака, провалившегося в промоину на акватории реки Волга в районе комбината ОКСЗ, сообщает ПСС по Самарской области.

Около девяти часов утра к спасателям обратился друг пострадавшего. Проигнорировав предупреждения и запреты они вышли на ледовое поле. Пересекая Волгу, один из них провалился в промоину. С помощью товарища он смог выбраться на лед, но из-за намокшей одежды ему грозило переохлаждение. Тогда они обратились за помощью к спасателям.

Вся операция по поиску и эвакуации пострадавшего длилась 80 минут. Горе-рыбака обернули в изотермическое покрывало, положили на носилки и доставили до его дома на берегу Волги.