Врачи скорой помощи Самары спасали женщину, которую в лицо укусила собака

В пятницу, 13 января, около семи часов вечера в одной из квартир по ул. Сердобская в Самаре понадобилась помощь женщине в возрасте 52 лет, которую в лицо и шею укусила предположительно своя собака, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Для пострадавшей была вызвана "скорая". Врачи службы "03" приехали по указанному адресу уже через восемь минут, оказали женщине необходимую помощь на месте и увезли ее в лечебное учреждение.