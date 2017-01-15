16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарских пенсионеров предостерегают от мошенников при получении единовременных выплат Сбербанк открыл счет для сбора средств в помощь семьям погибших в катастрофе Ту-154 Около тысячи детей из регионов Приволжья приехали в Нижний Новгород на окружную новогоднюю елку Часть социальных выплат в связи с праздниками перечисляется досрочно В Самарской области дети-сироты будут получать единовременные выплаты после окончания школы

Соцподдержка Общество

Самарских пенсионеров предостерегают от мошенников при получении единовременных выплат

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 300
Версия для печати

В партии "Единая Россия" пенсионеров призывают быть бдительными и не поддаваться на мошеннические схемы при единовременной выплате 5 тыс. рублей .

В январе Пенсионный фонд России начал единовременные выплаты пенсионерам. В течение месяца деньги должны получить 43 млн российских граждан. Но, к сожалению, нашлись те, кто использует доверчивость пожилых людей в своих корыстных целях. Так, в ряде городов России уже действуют мошеннические схемы, при которых, в частности, неизвестные люди, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда, получают от пенсионеров все их персональные данные и доступ к банковским счетам, после чего обворовывают.

"К сожалению, всегда найдутся те, кто будет пытаться нажиться на самых слабых и незащищенных. Это низко и бесчеловечно. Дорогие пенсионеры, пожалуйста, будьте бдительны! Также хотелось бы призвать родных тех людей, которые имеют право на единовременные выплаты, быть внимательнее к своим близким: вы можете защитить их, просто уделяя старикам больше внимания, навещая их и следя за их судьбой. Не забывайте родителей, они очень нуждаются в ваших внимании и защите!", — прокомментировал ситуацию заместитель председателя Госдумы Петр Толстой. 

Он также напомнил, что для получения единовременной выплаты не требуется заявление, сотрудники Пенсионного фонда не ходят по квартирам, не рассылают электронных писем с просьбой перейти по сомнительной ссылке, не просят банковских данных. "Выплата осуществляется автоматически. Если же кто-то пытается заполучить личную информацию пенсионера — это мошенники!", — отметил Толстой.

Какие театральные жанры вы предпочитаете?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Павлов Иван 22 декабря 2016 11:02 "Рождественский караван Coca-Cola" приедет в Самару 24 декабря

Где наш Дед Мороз?

Лис Упоротый 25 марта 2016 12:15 Суд обязал мэрию Тольятти решить вопрос с коммуникациями к участкам для многодетных

Огласите размер платы за подключение.

Константин Иванов 04 сентября 2015 17:55 Самарские дети могут получить бесплатные путевки в лагеря

Жаль, что лето закончилось 4 дня назад...

Александр ( 01 июня 2015 13:24 К 2018 году в Самаре может появиться крематорий

Кладбищенская мафия не позволит

михаил вдовин 27 февраля 2015 11:10 На улучшение условий проживания ветеранов из бюджета региона выделят 150 млн рублей

А к 100 -ю Победы полностью решит эту проблему. Или раньше.

Фото на сайте

"Самарский Стройфарфор" поощряет трудолюбивых и талантливых

"Самарский Стройфарфор" поощряет трудолюбивых и талантливых

В Крутых Ключах прошел грандиозный праздник, посвященный Дню защиты детей

В Крутых Ключах прошел грандиозный праздник, посвященный Дню защиты детей

В Самаре открылся социальный приют для женщин "Ты не одна"

В Самаре открылся социальный приют для женщин "Ты не одна"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5