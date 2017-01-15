Самарских пенсионеров предостерегают от мошенников при получении единовременных выплат

В партии "Единая Россия" пенсионеров призывают быть бдительными и не поддаваться на мошеннические схемы при единовременной выплате 5 тыс. рублей .

В январе Пенсионный фонд России начал единовременные выплаты пенсионерам. В течение месяца деньги должны получить 43 млн российских граждан. Но, к сожалению, нашлись те, кто использует доверчивость пожилых людей в своих корыстных целях. Так, в ряде городов России уже действуют мошеннические схемы, при которых, в частности, неизвестные люди, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда, получают от пенсионеров все их персональные данные и доступ к банковским счетам, после чего обворовывают.

"К сожалению, всегда найдутся те, кто будет пытаться нажиться на самых слабых и незащищенных. Это низко и бесчеловечно. Дорогие пенсионеры, пожалуйста, будьте бдительны! Также хотелось бы призвать родных тех людей, которые имеют право на единовременные выплаты, быть внимательнее к своим близким: вы можете защитить их, просто уделяя старикам больше внимания, навещая их и следя за их судьбой. Не забывайте родителей, они очень нуждаются в ваших внимании и защите!", — прокомментировал ситуацию заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

Он также напомнил, что для получения единовременной выплаты не требуется заявление, сотрудники Пенсионного фонда не ходят по квартирам, не рассылают электронных писем с просьбой перейти по сомнительной ссылке, не просят банковских данных. "Выплата осуществляется автоматически. Если же кто-то пытается заполучить личную информацию пенсионера — это мошенники!", — отметил Толстой.