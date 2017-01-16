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Футбол Спорт

Пляжные "Крылья Советов" не намерены заявляться на чемпионат России

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Серьезные финансовые трудности, которые испытывают пляжные "Крылья Советов", не позволяют им заявиться в этом году на чемпионат России в Суперлиге, пишет "Самарское обозрение" со ссылкой на гендиректора команды Евгения Храмова.

Самарские "пляжники" уже не первый год заявляют о своем недостаточном финансировании и намерении сняться с чемпионата страны. Такой сценарий рассматривался и в прошлом году, однако "Крылья" в условиях отсутствия денег и наличия долгов все же завершили сезон и успешно выступили в европейской Лиге чемпионов, где показали лучший результат из российских клубов.

В этом году клубу необходим бюджет минимум в 10 млн руб., из которых он половину намерен найти самостоятельно, еще 2 млн должно выделить региональное минспорта. При этом у клуба есть долги перед РФС за прошлый чемпионат в 1 млн рублей.

Практически все ведущие игроки "Крыльев" еще с ноября разъехались по другим клубам. Остались только самарские футболисты.

До 1 апреля клубы представляют предварительные заявки, а 10 мая они проходят лицензирование. Руководство самарского клуба уже предупреждено РФС, что для того чтобы пройти лицензирование, "Крыльям" нужно погасить все долги.

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