Пляжные "Крылья Советов" не намерены заявляться на чемпионат России

Серьезные финансовые трудности, которые испытывают пляжные "Крылья Советов", не позволяют им заявиться в этом году на чемпионат России в Суперлиге, пишет "Самарское обозрение" со ссылкой на гендиректора команды Евгения Храмова.
Самарские "пляжники" уже не первый год заявляют о своем недостаточном финансировании и намерении сняться с чемпионата страны. Такой сценарий рассматривался и в прошлом году, однако "Крылья" в условиях отсутствия денег и наличия долгов все же завершили сезон и успешно выступили в европейской Лиге чемпионов, где показали лучший результат из российских клубов.
В этом году клубу необходим бюджет минимум в 10 млн руб., из которых он половину намерен найти самостоятельно, еще 2 млн должно выделить региональное минспорта. При этом у клуба есть долги перед РФС за прошлый чемпионат в 1 млн рублей.
Практически все ведущие игроки "Крыльев" еще с ноября разъехались по другим клубам. Остались только самарские футболисты.
До 1 апреля клубы представляют предварительные заявки, а 10 мая они проходят лицензирование. Руководство самарского клуба уже предупреждено РФС, что для того чтобы пройти лицензирование, "Крыльям" нужно погасить все долги.
Последние комментарии
попер шантаж
снова крылья не забили. звание самой незабивающей команды прошлого сезона видимо никого ничему не научила.
Какой-нить ответ
присосались упыри к футболу -только осиновый кол спасет
ничего хорошего. наверное в краснодар уйдет