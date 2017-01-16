При столкновении двух машин на Волжском проспекте пострадали три ребенка

В воскресенье, 15 января, на Волжском проспекте в Самаре в ДТП пострадали трое детей, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары.
По предварительным данным полицейских, в 19:00 36-летний водитель Hyundai Sonata, двигавшийся по Волжскому проспекту со стороны Ульяновского спуска, в районе пересечения с ул. Вилоновской выехал на встречную полосу и столкнулся с Suzuki Grand Vitara под управлением 41-летней женщины.
В результате ДТП пострадали три 11-летних пассажира Suzuki, которых, предположительно, везли с празднования дня рождения.
В ОГИБДД Самары сообщают, что все пострадавшие находились в автомобиле без детских удерживающих устройств, но были пристегнуты ремнями безопасности.
"Скорая" доставила мальчиков в лечебное учреждение, где у них диагностировали ушибы и поверхностные травмы.
"В отношении водителя за нарушение п. 9.2. ПДД вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ (Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего)", - подчеркнули в городской Госавтоинспекции.
Последние комментарии
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.