При столкновении двух машин на Волжском проспекте пострадали три ребенка

В воскресенье, 15 января, на Волжском проспекте в Самаре в ДТП пострадали трое детей, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары.

По предварительным данным полицейских, в 19:00 36-летний водитель Hyundai Sonata, двигавшийся по Волжскому проспекту со стороны Ульяновского спуска, в районе пересечения с ул. Вилоновской выехал на встречную полосу и столкнулся с Suzuki Grand Vitara под управлением 41-летней женщины.

В результате ДТП пострадали три 11-летних пассажира Suzuki, которых, предположительно, везли с празднования дня рождения.

В ОГИБДД Самары сообщают, что все пострадавшие находились в автомобиле без детских удерживающих устройств, но были пристегнуты ремнями безопасности.

"Скорая" доставила мальчиков в лечебное учреждение, где у них диагностировали ушибы и поверхностные травмы.

"В отношении водителя за нарушение п. 9.2. ПДД вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ (Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего)", - подчеркнули в городской Госавтоинспекции.