16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В п. Зубчаниновка из-за суженной от снега проезжей части не смогли разъехаться два автобуса В Самаре устанавливают личность водителя, сбившего подростка и скрывшегося При столкновении двух машин на Волжском проспекте пострадали три ребенка В Сызрани в результате ДТП пострадали три человека При ДТП под Самарой погибла пятилетняя девочка и травмы получили женщина и годовалая девочка

ДТП Происшествия

При столкновении двух машин на Волжском проспекте пострадали три ребенка

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 609
Версия для печати

В воскресенье, 15 января, на Волжском проспекте в Самаре в ДТП пострадали трое детей, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары.

Фото: 63.мвд.рф

По предварительным данным полицейских, в 19:00 36-летний водитель Hyundai Sonata, двигавшийся по Волжскому проспекту со стороны Ульяновского спуска, в районе пересечения с ул. Вилоновской выехал на встречную полосу и столкнулся с Suzuki Grand Vitara под управлением 41-летней женщины.

В результате ДТП пострадали три 11-летних пассажира Suzuki, которых, предположительно, везли с празднования дня рождения.

В ОГИБДД Самары сообщают, что все пострадавшие находились в автомобиле без детских удерживающих устройств, но были пристегнуты ремнями безопасности.

"Скорая" доставила мальчиков в лечебное учреждение, где у них диагностировали ушибы и поверхностные травмы.

"В отношении водителя за нарушение п. 9.2. ПДД вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ (Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего)", - подчеркнули в городской Госавтоинспекции.

Какие театральные жанры вы предпочитаете?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Паша Атлашов 23 декабря 2016 20:51 Грузовик снес пост ДПС "Зеленовка" под Тольятти

Спасибо!!!

Алекс Алексеев 10 декабря 2016 16:02 Столкновение трамваев на Барбошиной поляне могло произойти по вине водителя-стажера

Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.

Евгений Андреев 16 ноября 2016 22:20 В Отрадном нетрезвая девушка без водительских прав за рулем Lada Kalina устроила ДТП со смертельным исходом

чем только думают когда пьяными садятся за руль?

Иван Иваныч 17 октября 2016 17:25 Водитель Range Rover, участвовавший в аварии в Постниковом овраге, в момент ДТП был пьян

Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...

Hamaruba Tonga 14 октября 2016 17:19 Водитель Range Rover, участвовавший в аварии в Постниковом овраге, в момент ДТП был пьян

Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5