Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира серии Большого шлема

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова обыграла соотечественницу Евгению Родину в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису - первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $37,5 млн), сообщает tass.ru.

Павлюченкова, "посеянная" на турнире под 24-м номером, оказалась сильнее со счетом 6:1, 7:6 (7:2).

В следующем матче Павлюченкова встретится с другой россиянкой, Натальей Вихлянцевой, которая ранее - в понедельник - победила американку Ваню Кинг со счетом 6:3, 6:2.