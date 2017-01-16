"Крылья Советов" сыграют с чемпионом Армении

На втором сборе, который пройдет в Турции, "Крылья Советов" проведут четыре игры.

К ранее известным трем соперникам - словацкому "Шпорту", балканскому "Железничару" и молдавскому "Шерифу" - добавился еще один - армянский клуб "Алашкерт", являющийся действующим чемпионом Армении. Эта игра пройдет 6 февраля.

Стоит отметить, что в этот день "Крылья" сыграют два матча. Во второй половине дня самарцы проведут встречу с тираспольским "Шерифом". Напомним, второй турецкий сбор "КС" проведут в Белеке с 25 января по 7 февраля, сообщает официальный сайт клуба.