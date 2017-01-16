Самарская шпажистка завоевала серебро первенства России

В Сочи проходит первенство России по фехтованию. В нем участвует около 400 лучших молодых спортсменов не старше 21 года. В турнире шпажисток серебряным призером стала самарская фехтовальщица Ирина Охотникова.
В соревнованиях среди шпажисток выступали 93 спортсменки. Ирина Охотникова успешно преодолела групповой этап, а в стадии плей-офф она одолела Алину Богодухову (Саратов), Полину Андрееву (Москва), Кристину Ясинскую (Московская область), Марию Крутелеву (Московская область) и Марину Кесаеву (Республика Северная Осетия-Алания).
В финале самарской шпажистке предстояло сразиться с Айзанат Муртазаевой из Москвы. В решающем поединке Охотникова уступила (8:15) и стала серебряным призером первенства России.
В командном первенстве шпажисток Самарская область (Любовь Крючкова, Ирина Охотникова, Полина Попова, Екатерина Тарасова) стала четвертой.
Среди юношей в личном зачете лучший результат среди самарских шпажистов показал Александр Гладков, ставший 10-м. В командном зачете Самарская область заняла 4-е место, сообщает министерство спорта Самарской области.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!