Фасадные работы на Софийском соборе завершат к осени 2017 года

В понедельник, 16 января, губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с представителями регионального правительства, Самарской епархии, архитекторами и подрядчиками. Они детально обсудили вопрос завершения строительства храма в честь Святой Софии Премудрости Божией в Самаре.

Во встрече приняли участие вице-губернатор Александр Фетисов, заместитель министра строительства - главный архитектор региона Анатолий Баранников, секретарь епархиального управления, священник отец Андрей (Зубов), генеральный директор ООО "Самараметроспецстрой" Юрий Софронов и автор проекта Софийского собора Юрий Харитонов.

Представители епархии и подрядчика представили Николаю Меркушкину проектную и сметную документацию, эскизы внешнего вида и внутреннего убранства храма. Отец Андрей и Юрий Софронов рассказали главе региона о том, какие материалы используются при строительстве.

Также они уточнили, какие работы уже выполнены и как движется благоустройство территории рядом с храмом, отметив, что он удачно вписывается в проект модернизации четвертой очереди набережной к ЧМ-2018 и, несомненно, станет знаковой ее точкой.

Особо было подчеркнуто, что ориентировочные сроки окончания фасадных работ, а также работ по благоустройству - не позже осени нынешнего года. К играм ЧМ-2018 планируется завершить внутреннюю отделку храма.

Участники встречи детально обсудили конструктивные особенности, предстоящие работы, а также изменения, которые были внесены в смету, и то, как они повлияют на качество и внутреннее содержание храма.

Глава региона предложил при отделке максимально использовать современные материалы. Красота и величественность Софийского собора, по его словам, от этого нисколько не проиграют, в то же время новые материалы позволят подчеркнуть замысел архитектора, что будет способствовать появлению у храма индивидуального стиля.

В завершение встречи глава региона поставил архитекторам и подрядчику задачу максимально оптимизировать проект без ущерба для внешнего облика храма. "К ЧМ-2018 Софийский собор должен выглядеть величественно и красиво", - заявил Николай Меркушкин.