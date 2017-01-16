Фасадные работы на Софийском соборе завершат к осени 2017 года

В понедельник, 16 января, губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с представителями регионального правительства, Самарской епархии, архитекторами и подрядчиками. Они детально обсудили вопрос завершения строительства храма в честь Святой Софии Премудрости Божией в Самаре.
Во встрече приняли участие вице-губернатор Александр Фетисов, заместитель министра строительства - главный архитектор региона Анатолий Баранников, секретарь епархиального управления, священник отец Андрей (Зубов), генеральный директор ООО "Самараметроспецстрой" Юрий Софронов и автор проекта Софийского собора Юрий Харитонов.
Представители епархии и подрядчика представили Николаю Меркушкину проектную и сметную документацию, эскизы внешнего вида и внутреннего убранства храма. Отец Андрей и Юрий Софронов рассказали главе региона о том, какие материалы используются при строительстве.
Также они уточнили, какие работы уже выполнены и как движется благоустройство территории рядом с храмом, отметив, что он удачно вписывается в проект модернизации четвертой очереди набережной к ЧМ-2018 и, несомненно, станет знаковой ее точкой.
Особо было подчеркнуто, что ориентировочные сроки окончания фасадных работ, а также работ по благоустройству - не позже осени нынешнего года. К играм ЧМ-2018 планируется завершить внутреннюю отделку храма.
Участники встречи детально обсудили конструктивные особенности, предстоящие работы, а также изменения, которые были внесены в смету, и то, как они повлияют на качество и внутреннее содержание храма.
Глава региона предложил при отделке максимально использовать современные материалы. Красота и величественность Софийского собора, по его словам, от этого нисколько не проиграют, в то же время новые материалы позволят подчеркнуть замысел архитектора, что будет способствовать появлению у храма индивидуального стиля.
В завершение встречи глава региона поставил архитекторам и подрядчику задачу максимально оптимизировать проект без ущерба для внешнего облика храма. "К ЧМ-2018 Софийский собор должен выглядеть величественно и красиво", - заявил Николай Меркушкин.
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.