16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарский художественный музей рассказал о выставках в 2017 году Куда сходить в Самаре на новогодние каникулы. Культурная программа с 3 по 8 января Какими будут сквер и памятник Эльдару Рязанову в Самаре В Самарском литературном музее готовится новогодняя программа "Сказки братьев Гримм" Самарский областной историко-краеведческий музей имени П. Алабина отметил 130-летие

Музеи и выставки Культура

В Художественный музей можно бесплатно попасть 21 января

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 186
Версия для печати

В субботу, 21 января, в свой день рождения Самарский художественный музей бесплатно пускает на основную экспозицию. В день своего основания музей приглашает на День открытых дверей.

Датой создания Художественного музея является 21 января 1937 года. В ознаменование 80-летия, музей приглашает 21 января всех жителей и гостей города бесплатно посетить залы основной экспозиции.

За 80 руб. можно будет посетить одну из экскурсий по музейному собранию. Экскурсия "Коллекционеры и меценаты" будет начинаться каждый час, с 11:00 до 17:00, в фойе первого этажа (у кассы).

Тематические экскурсии пройдут по следующему расписанию:

  • 11:00 - "Русская иконопись и меднолитая пластика XVI-XIX вв." (зал иконописи, второй этаж),
  • 12:00 - "Дом на Дворянской" (экскурсия по зданию музея начнется в фойе второго этажа),
  • 13:00 - "Тайны музейной шкатулки" (экскурсия-игра для детей от 8 до15 лет начнется в фойе второго этажа),
  • 14:00 - "Русское искусство XVIII - начала XX в." (экскурсия начнется в фойе второго этажа),
  • 15:00 - "Русский авангард" (экскурсия проходит в залах авангарда, второй этаж),
  • 16:00 - "Искусство Востока" (экскурсия начнется в фойе третьего этажа).

Какие театральные жанры вы предпочитаете?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 25 октября 2016 11:34 Галерея "Виктория" открывает школу современного искусства для детей

От души хочу пожелать успеха!

Dmitry Lakotsenin 25 октября 2016 11:31 В Самаре открылся музей 5-го гусарского Александрийского полка

Молодцы! Хорошее начало!

Olga Prozherova 05 августа 2016 11:07 В Союзе художников откроется выставка петербургских художников Sine cera

У жителей Самары уникальная возможность увидеть творчестно лучших из лучших художников Санкт-Петербурга. Только с 12 по 20 августа.

Dmitry Lakotsenin 12 апреля 2016 13:17 В Московском музее современного искусства откроется выставка самарского художника Юрия Филиппова

Посмотрим, как все организуют.

Ирина Елеева 28 ноября 2015 15:50 В музее имени Алабина откроется контактный зоопарк "Ноев ковчег"

Была сегодня с внуком в зоопарке "Ноев ковчег", нам понравилось, зверушки чистые и ухоженные, нет вони (в отличии от нашего самарского зоопарка), ребята биологи очень отзывчивы, доброжелательны, не только показывают дают подержать и погладить животных, но и рассказывают очень интересно. Рекомендую посетить!)

Фото на сайте

В музее им. Алабина открылась выставка авторской куклы "Маленький принц"

В музее им. Алабина открылась выставка авторской куклы "Маленький принц"

В Самаре открылась выставка секретных советских художников

В Самаре открылась выставка секретных советских художников

В Самаре открылся музей 5-го гусарского Александрийского полка

В Самаре открылся музей 5-го гусарского Александрийского полка

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5