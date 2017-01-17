В Художественный музей можно бесплатно попасть 21 января

В субботу, 21 января, в свой день рождения Самарский художественный музей бесплатно пускает на основную экспозицию. В день своего основания музей приглашает на День открытых дверей.

Датой создания Художественного музея является 21 января 1937 года. В ознаменование 80-летия, музей приглашает 21 января всех жителей и гостей города бесплатно посетить залы основной экспозиции. За 80 руб. можно будет посетить одну из экскурсий по музейному собранию. Экскурсия "Коллекционеры и меценаты" будет начинаться каждый час, с 11:00 до 17:00, в фойе первого этажа (у кассы). Тематические экскурсии пройдут по следующему расписанию: 11:00 - "Русская иконопись и меднолитая пластика XVI-XIX вв." (зал иконописи, второй этаж),

12:00 - "Дом на Дворянской" (экскурсия по зданию музея начнется в фойе второго этажа),

13:00 - "Тайны музейной шкатулки" (экскурсия-игра для детей от 8 до15 лет начнется в фойе второго этажа),

14:00 - "Русское искусство XVIII - начала XX в." (экскурсия начнется в фойе второго этажа),

15:00 - "Русский авангард" (экскурсия проходит в залах авангарда, второй этаж),

16:00 - "Искусство Востока" (экскурсия начнется в фойе третьего этажа).