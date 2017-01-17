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Здравоохранение Общество

В Самаре эпидпорог по гриппу у взрослых превышен почти на 50%

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За неделю с 9 по 15 января в области зарегистрировано 12877 случаев ОРВИ и гриппа, в том числе в Самаре - 7436 больных, сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Самаре эпидпорог по гриппу у взрослых превышен почти на 50% В Самаре эпидпорог по гриппу у взрослых превышен почти на 50%
Фото: http://www.3dnews.ru

Отмечается превышение недельных эпидемических порогов по совокупному населению Самарской области на 10,7% и на 27,6% по Самаре, в том числе в возрастной группе среди лиц 15 лет и старше на 30,4% и 49,8%, соответственно.

По результатам лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов в структуре положительных находок преобладает доля вирусов гриппа, преимущественно вирусов гриппа типа А (H3N2).

Чтобы предупредить распространение гриппа и ОРВИ, в школах Самары продлили зимние каникулы, также образовательный процесс частично приостановили в одной группе детского сада.

В связи с ростом заболеваемости управление Роспотребнадзора по Самарской области рекомендует соблюдать меры профилактики гриппа и ОРВИ.

Напомним, за неделю с 2 по 8 января в области зарегистрировали 10315 случаев ОРВИ и гриппа, в том числе 6168 - в Самаре.

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Последние комментарии

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