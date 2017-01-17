В Самаре эпидпорог по гриппу у взрослых превышен почти на 50%

За неделю с 9 по 15 января в области зарегистрировано 12877 случаев ОРВИ и гриппа, в том числе в Самаре - 7436 больных, сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.
Отмечается превышение недельных эпидемических порогов по совокупному населению Самарской области на 10,7% и на 27,6% по Самаре, в том числе в возрастной группе среди лиц 15 лет и старше на 30,4% и 49,8%, соответственно.
По результатам лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов в структуре положительных находок преобладает доля вирусов гриппа, преимущественно вирусов гриппа типа А (H3N2).
Чтобы предупредить распространение гриппа и ОРВИ, в школах Самары продлили зимние каникулы, также образовательный процесс частично приостановили в одной группе детского сада.
В связи с ростом заболеваемости управление Роспотребнадзора по Самарской области рекомендует соблюдать меры профилактики гриппа и ОРВИ.
Напомним, за неделю с 2 по 8 января в области зарегистрировали 10315 случаев ОРВИ и гриппа, в том числе 6168 - в Самаре.
Последние комментарии
Невозможно понять "логику" , а вернее усомниться в здравомыслии "решальщиков". Подспудно успокаивает , что это журналисты ошиблись- Приволжский р-он имели ввиду? А если нет, то полная ахинея. Вывод один-страждущие Волжского и Безенчукского районов НИКОГДА не дождуться своей СКОРОЙ помощи!!!!!
Ранее этот пост занимал Нефедов Б.Н., а не Елена Балахонская!
Ну да, обычным людям не видать таких подарков..... (((
у кого то из начальства появились внуки или правнуки вот и решили таким образом подарочки организовать,интерестно фамилии назовут обладателей дорогих аксесуаров ,,,
а что такое ФАП? наверное это будет вывеска на фасаде, чтобы все поняли, что это за строение.