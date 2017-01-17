На ремонт дорог Тольятти в 2017 году направят более 1 млрд руб. из областного бюджета

Власти Самарской области предусмотрели в региональном бюджете более 1 млрд руб. на ремонт магистральных дорог Тольятти, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Письмо с подтверждением выделенных субсидий было получено 17 января руководителем департамента дорожного хозяйства и транспорта Тольятти Павлом Банновым. Софинансирование местного бюджета на указанные цели составит 56 млн рублей.

Таким образом, общая сумма, направленная на ремонт дорог в текущем году, составит без малого 1,1 млрд рублей.

Как отмечается в сообщении, 215,7 млн руб. из этой суммы - переходящие средства с 2016 г., предусмотренные на ремонт четырех участков автодорог: ул. Диагональная (от Баныкина до Кунеевской), Комсомольское шоссе, ул. Кудашева и Южное шоссе (от ул. Заставной до границы Тольятти).

Остальная сумма в размере 843 млн руб. будет направлена на ремонт 16 объектов во всех трех районах города.

В Автозаводском районе будут отремонтированы пять участков магистралей на общую сумму 264 млн руб.: Фабричный проезд (от ул. Коммунальной до Южного шоссе с парковочными площадками возле кол-центра Сбербанка), ул. Борковская (от Южного шоссе до ул. Северной), ул. Ботаническая (от Южного шоссе до ул. Коммунальной), дорога от ул. 40 лет Победы до бульвара Здоровья и ул. Спортивная (от Юбилейной до Московского проспекта).

В Центральном районе направят 387 млн руб. на ремонт следующих восьми дорог: ул. Лесная (от К.Маркса до бульвара 50 лет Октября, включая кольцевую развязку), ул. Баныкина (от Голосова до Комсомольской), ул. К.Маркса (от Лесной до Ленинградской), ул. Мичурина (от Автозаводского шоссе до ул. Ленина), ул. Толстого (от Кудашева до Ломоносова), ул. Гидростроевская (от Мира до Республиканской), улицы Строителей, Комсомольская (от К.Маркса до Победы).

В Комсомольском районе ремонт коснется трех участков магистралей на общую сумму 192 млн руб.: ул. Громовой (от Матросова до Кунеевской), ул. Матросова (от Громовой до Комсомольской, включая кольцевую развязку), ул. Кунеевская (от Баныкина до Громовой).

По словам Павла Баннова, аукционная документация на указанную сумму готова в полном объеме. Но для того чтобы запустить конкурсные процедуры, выделенные областные субсидии необходимо заложить в городской бюджет.

Соответствующие изменения в документ планируется внести 18 января на заседании думы Тольятти.