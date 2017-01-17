Всероссийский "День снега" посетили более 200 самарцев

15 января на базе ГАУ СО "Учебно-спортивный центр "Чайка" состоялся Всероссийский "День снега".
Всероссийский "День снега" проводится в рамках международного Дня Снега World Snow Day в целях укрепления здоровья, пропаганды здорового образа жизни, формирования позитивных жизненных установок населения и, в первую очередь, подрастающего поколения, укрепления семейных традиций.
Мероприятие посетило более 200 человек, всех гостей праздника поприветствовал руководитель управления развития физической культуры и массового спорта департамента физической культуры и спорта министерства спорта Самарской области Дмитрий Чесалин.
Программа мероприятия включала культурно-развлекательную часть с выступлением профессиональных артистов, зимнюю эстафету, в которой участвовало более 50 семей с детьми в трех возрастных группах: в возрасте от 6 до 7 лет, от 8 до 9 лет и от 10 до 12 лет.
Победителям и призерам в каждой возрастной группе была вручена сувенирная продукция. Награждение провел директор государственного автономного учреждения Самарской области "Организационный центр спортивных мероприятий" Борис Курылев, сообщает министерство спорта Самарской области.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.