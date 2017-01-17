Всероссийский "День снега" посетили более 200 самарцев

15 января на базе ГАУ СО "Учебно-спортивный центр "Чайка" состоялся Всероссийский "День снега".

Всероссийский "День снега" проводится в рамках международного Дня Снега World Snow Day в целях укрепления здоровья, пропаганды здорового образа жизни, формирования позитивных жизненных установок населения и, в первую очередь, подрастающего поколения, укрепления семейных традиций.

Мероприятие посетило более 200 человек, всех гостей праздника поприветствовал руководитель управления развития физической культуры и массового спорта департамента физической культуры и спорта министерства спорта Самарской области Дмитрий Чесалин.

Программа мероприятия включала культурно-развлекательную часть с выступлением профессиональных артистов, зимнюю эстафету, в которой участвовало более 50 семей с детьми в трех возрастных группах: в возрасте от 6 до 7 лет, от 8 до 9 лет и от 10 до 12 лет.

Победителям и призерам в каждой возрастной группе была вручена сувенирная продукция. Награждение провел директор государственного автономного учреждения Самарской области "Организационный центр спортивных мероприятий" Борис Курылев, сообщает министерство спорта Самарской области.