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Туризм Общество

Самара вошла в топ-15 городов России по популярности у туристов в новогодние праздники

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самара вошла в топ-15 городов России, популярных для отдыха в новогодние праздники, сообщил сайт областного департамента туризма.

Сервис поиска отелей RoomGuru.ru определил самые популярные российские и зарубежные туристические направления по итогам новогодних праздников.

Рейтинг составлен по данным броней отелей для проживания с 1 по 8 января 2017 года.

Самара заняла 14 место по популярности у туристов в России в новогодние праздники 2017 года.

Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ярославль, Екатеринбург, Владимир, Псков, Тула, Великий Новгород, Кострома, Петрозаводск, Самара и Калуга вошли в топ-10 самых популярных у туристов городов России для отдыха в новогодние праздники, а Суздаль стал самым популярным у туристов малым городом России в новогодние каникулы.

В первую пятерку курортных городов вошли Сочи, Ялта, Геленджик, Кисловодск и Пятигорск.

Среди первых 15 популярных направлений больше всего туристы потратили на проживание в отелях Красной Поляны (в среднем 6,8 тыс. руб. в сутки), а меньше всего - в отелях Самары. По данным сервиса RoomGuru.ru, в дни новогодних праздников туристы останавливались в гостиницах Самары в среднем на две ночи и платили за проживание 2,4 тыс. рублей в сутки.

По данным агентства ТурСтат, число путешествий по России в новогодние праздники 2017 года выросло на 15% по сравнению с прошлым годом.

Прага, Таллин, Рига, Хельсинки, Минск, Вильнюс, Рим, Барселона, Берлин и Вена составили топ-10 зарубежных городов, популярных для отдыха в новогодние праздники 2017 года. Самыми популярными пляжными направлениями стали Таиланд, Индонезия и Дубай. Дешевле всего проживание в отеле обошлось в Кракове (2,4 тыс. руб.), а дороже всего в Дубае (более 12 тыс. рублей).

RoomGuru.ru - это российский сайт сервиса HotelsCombined.com, который признан лучшим в мире поисковиком по отелям за последние четыре года по данным премии World Travel Awards.

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