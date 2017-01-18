Президиум облсуда рассмотрит жалобу на приговор экс-директору Авиагрегата

Верховный Суд направил кассационную жалобу на приговор, вынесенный бывшему генеральному директору ОАО "Авиагрегат" Геннадию Кулакову, на рассмотрение в президиум Самарского областного суда, и 19 января состоится заседание.
Напомним, в ноябре 2015 г. Самарский районный суд Самары приговорил 70-летнего Кулакова к двум годам лишения свободы за растрату и злоупотребление должностными полномочиями. Апелляционная инстанция оставила это решение в силе, и в рассмотрении кассационной жалобы осужденному было отказано.
Однако Верховный Суд РФ согласился с доводами защиты об отсутствии в действиях Кулакова состава преступления при совершении сделок в 2008 г. при продаже подсобных объектов недвижимости и передал жалобу защиты на рассмотрение президиума Самарского областного суда.
В Москве обратили внимание на то, что недвижимость на тот момент находилась в неудовлетворительном состоянии. А также на то, что по эпизоду обвинения в отчуждении объектов по существенно заниженной цене в 4,5 млн руб. отсутствует ключевой критерий для такого обвинения, а именно указание на рыночную стоимость, по сравнению с которой цену продажи можно считать заниженной.
Более того, экспертиза, которую суд положил в основание приговора, пришла к категорическому выводу о невозможности определения рыночной цены таких объектов, так как они располагались на земельном участке, не принадлежавшем заводу и с 1995 г. находившемся у него в аренде.
"Многочисленные эксперты так и не нашли в Самаре аналогов подобных объектов, сколоченных на скорую руку при эвакуации в Самару завода в годы войны, - рассказал адвокат осужденного Андрей Карномазов.- Рынок такой "недвижимости" в городе отсутствовал. Продаже этих сооружений, обременявших завод необходимостью своего высокозатратного содержания, предшествовала оценка независимого оценщика, определившего их возможную стоимость не более чем 4,2 млн. руб., и коллегиальное обсуждение руководством завода целесообразности такой продажи".
По словам защитника, реальная причина уголовного преследования Кулакова - захват принадлежащего ему пакет акций предприятия, что, в частности, подтверждается и многочисленными исками к нему, заявленными с этой целью на основании вынесенного приговора.
Последние комментарии
А я поддерживаю заявителя. Судья Думан переквалифицировала статью обвинения вот по этому делу http://volga.news/article/429903.html с "Посредничества во взяточничестве" на "Мошенничество". Когда я ее спросила почему, она сказала, что потому что на самом деле подсудимые не могли предоставить услуги которые обещали, а обманывали. Хотя в материалах дела доказано, что подсудимые деньги передали кому обещали, да к тому же признавались, что помогали и другим "отмазаться" от армии за деньги
Надеюсь, что путем частичного сложения наказаний по вменяемым ей в вину преступлениям, конец своих дней она проведет за решеткой.
Верните Шуре Ломоносову тачку!
ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."
Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!