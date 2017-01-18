Президиум облсуда рассмотрит жалобу на приговор экс-директору Авиагрегата

Верховный Суд направил кассационную жалобу на приговор, вынесенный бывшему генеральному директору ОАО "Авиагрегат" Геннадию Кулакову, на рассмотрение в президиум Самарского областного суда, и 19 января состоится заседание.

Напомним, в ноябре 2015 г. Самарский районный суд Самары приговорил 70-летнего Кулакова к двум годам лишения свободы за растрату и злоупотребление должностными полномочиями. Апелляционная инстанция оставила это решение в силе, и в рассмотрении кассационной жалобы осужденному было отказано.

Однако Верховный Суд РФ согласился с доводами защиты об отсутствии в действиях Кулакова состава преступления при совершении сделок в 2008 г. при продаже подсобных объектов недвижимости и передал жалобу защиты на рассмотрение президиума Самарского областного суда.

В Москве обратили внимание на то, что недвижимость на тот момент находилась в неудовлетворительном состоянии. А также на то, что по эпизоду обвинения в отчуждении объектов по существенно заниженной цене в 4,5 млн руб. отсутствует ключевой критерий для такого обвинения, а именно указание на рыночную стоимость, по сравнению с которой цену продажи можно считать заниженной.

Более того, экспертиза, которую суд положил в основание приговора, пришла к категорическому выводу о невозможности определения рыночной цены таких объектов, так как они располагались на земельном участке, не принадлежавшем заводу и с 1995 г. находившемся у него в аренде.

"Многочисленные эксперты так и не нашли в Самаре аналогов подобных объектов, сколоченных на скорую руку при эвакуации в Самару завода в годы войны, - рассказал адвокат осужденного Андрей Карномазов.- Рынок такой "недвижимости" в городе отсутствовал. Продаже этих сооружений, обременявших завод необходимостью своего высокозатратного содержания, предшествовала оценка независимого оценщика, определившего их возможную стоимость не более чем 4,2 млн. руб., и коллегиальное обсуждение руководством завода целесообразности такой продажи".

По словам защитника, реальная причина уголовного преследования Кулакова - захват принадлежащего ему пакет акций предприятия, что, в частности, подтверждается и многочисленными исками к нему, заявленными с этой целью на основании вынесенного приговора.