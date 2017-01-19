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Образование Общество

Прокуратура завела два дела на заведующую детсадом №1 в Крутых Ключах

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Выявленные в ходе прокурорской проверки факты поборов стали причиной возбуждения двух административных дел в отношении заведующей детским садом №1 в самарском микрорайоне Крутые Ключи, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Напомним, проверка соблюдения дошкольным учреждением законодательства об образовании была проведена надзорным ведомством Красноглинского района по обращению заявительницы.

В соответствии с требованиями федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", родители не обязаны финансировать деятельность по содержанию и охране здания образовательной организации, материально-техническому обеспечению и оснащению образовательного процесса.

Вместе с тем прокуратурой района установлено, что с родителей воспитанников детского сада ежемесячно взимается плата за охрану помещений образовательной организации, в случае невнесения платы за данную услугу в квитанции указывается соответствующая задолженность.

Кроме того, вопросы оказания финансовой помощи детсаду на материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, а также другие нужды являются предметом обсуждения на родительских собраниях, сбором денежных средств занимается родительский комитет, учет работ с указанием затрат и даты их проведения не ведется.

В нарушение ст. 296 ГК РФ, ч. 10 ст. 9.2 ФЗ "О некоммерческих организациях" руководителем МБДОУ без согласия собственника муниципального имущества ООО "Мир здоровья" было предоставлено помещение детского сада для осуществления коммерческой деятельности по реализации кислородных коктейлей. При этом учет передаваемого муниципального имущества, заключение соответствующих договоров не осуществлялись, плата за извлечение прибыли от использования обществом муниципального имущества на счет детского сада не поступала.

Аналогичные нарушения выявлены при предоставлении помещений ООО "СТЛИКА" для предоставления услуги "Соляной комнаты".

По выявленным нарушениям прокуратурой района в отношении заведующего образовательной организацией Натальи Петровой возбуждено два административных дела по ст. 7.35 КоАП РФ, в адрес департамента образования Самары внесено представление об устранении нарушений законодательства.

Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения, устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.

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Ксения Штефан 25 ноября 2016 11:13 Прокуратура ведет проверку по жалобам родителей на поборы в детсаду в Крутых Ключах

Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.

Екатерина Шашкина 21 ноября 2016 19:05 Прокуратура ведет проверку по жалобам родителей на поборы в детсаду в Крутых Ключах

Нужно и в нашем садике 240 провести проверки! У нас творится то же самое! Заведующая тянет деньги из родителей, руками воспитателей! Они ее боятся и ничего сделать не могут!

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