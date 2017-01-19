Суд признал законным арест имущества и счетов Светланы Кирилиной на десятки миллионов

Самарский областной суд признал законными и обоснованными три решения суда Самарского района об аресте денежных счетов, а также недвижимого и движимого имущества руководителя управления финансов и ВЭД АО "РКЦ "Прогресс" Светланы Кирилиной, сообщает "Самарское обозрение".

Напомним, уголовное преследование двух топ-менеджеров АО "РКЦ "Прогресс" - главного инженера Сергея Тюлевина и руководителя управления финансов и ВЭД Светланы Кирилиной - стартовало в конце октября 2016 г. с подачи органов госбезопасности. Основанием для возбуждения уголовного дела послужил некий акт проверки Роскосмоса. Наибольший медийный интерес в этом скандале с самого начала представляла персоналия подозреваемой, которая является дочерью гендиректора "Прогресса" Александра Кирилина. Проверяющие из Роскосмоса и позднее силовики заинтересовались контрактом 2011 г. с фирмой "Спец Строй" о поставках чешских и итальянских станочных центров. В сделке также участвовала компания "СТК-Экспорт 2002", учредителем которой ранее был хороший знакомый Кирилиной - Бениомин Ракир. В итоге стоимость закупаемого оборудования якобы была существенно завышена, а РКЦ "Прогресс" понес убытки на сумму более чем 309 млн рублей. Начало уголовного преследования обоих фигурантов было динамичным: Тюлевина ненадолго задерживали в порядке ст. 91 УПК РФ, Кирилиной избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде, впрочем, позднее отмененная. Также руководитель управления финансов и ВЭД была отстранена от своей должности на период расследования дела.

В конце декабря 2016 г. Самарский областной суд в лице судей Екатерины Бариновой и Константина Нехаева рассмотрел три апелляционные жалобы защиты Кирилиной на арест принадлежащего ей имущества. Оспаривались три решения Самарского районного суда, датированные 2 и 16 ноября 2016 года. Объектом наложения обеспечительных мер стали денежные вклады в ПАО "Росбанк" (свыше 12 млн руб.) и в Сбербанке РФ (более 3 млн руб.), автомобиль Mercedes-Benz неустановленной модели, два земельных участка площадью чуть более 10 соток каждый в пос. Управленческий и пос. Самарский, а также квартира в новостройке на ул. Солнечной площадью 150 кв. метров. Машину и недвижимость бизнес-леди ее защита оценила в 8 млн рублей.

Таким образом, стоимость всех арестованных активов Кирилиной - не менее 23 млн руб., а скорее всего, эта сумма еще больше. Генеральный директор ООО "Агентство оценки "Гранд Истейт" Алексей Ульянин оценил землю в Управленческом в 2,25 млн руб., в Самарском - в 530 тыс. рублей. "Стоимость квартиры площадью 150 кв. м в доме №53 на ул. Солнечной составляет от 9 млн руб. до 10,5 млн рублей", - утверждает Ульянин. По данным сайта mercedes-samara-motors.ru, цены на автомобили Mercedes-Benz в Самаре стартуют от 1,66 млн рублей. Таким образом, минимальная стоимость движимого и недвижимого имущества Кирилиной составляет не менее 13,44 млн руб., что несколько выше заявленного защитой показателя в 8 млн рублей.

Адвокаты Кирилиной вновь говорили на заседаниях суда о сомнительности акта проверки Роскосмоса, который лег в основу подозрений в адрес их доверительницы. "Органами предварительного следствия не были предоставлены доказательства причастности Кирилиной к совершению какого-либо правонарушения, за исключением акта проверки Роскосмоса, который не имеет даты и не заверен уполномоченными лицами. Гражданский иск по данному уголовному делу не заявлен, потерпевшим никто не признан. В решении суда первой инстанции не указаны сроки, на которые наложен арест, отсутствуют ссылки на УПК РФ", - говорил адвокат Илья Бутовченко. Ему и его московскому коллеге Максиму Пашкову оппонировали представители прокуратуры области и ФСБ. Представитель ФСБ заявила, что Кирилина подозревается в выводе более чем 309 млн руб. в период с сентября 2014 г. по ноябрь 2015 г., который осуществлялся посредством "замены поставщика оборудования и изменения условий его закупки".

"Оперативно-розыскными мероприятиями установлено наличие трех счетов на имя Кирилиной в ПАО "Росбанк", а также недвижимого и движимого имущества, на которое наложен арест в целях обеспечения исполнения приговора. Данный процесс является промежуточным и не требует всей полноты доказательств, как при рассмотрении дела по существу. После экспертизы будет уточнена сумма причиненного ущерба и скорректирована цена гражданского иска", - говорила в суде следователь ФСБ.

Прокурор Владимир Степанов также посчитал решение об аресте имущества законным и обоснованным. "У Кирилиной статус подозреваемой по делу, дело было возбуждено уполномоченным лицом, причастность к содеянному установлена, требования ст. 115 УПК РФ нарушены не были", - заявил прокурор. В итоге решения суда первой инстанции оставлены областным судом без изменения.