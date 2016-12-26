Суд признал обыск дома Светланы Кирилиной незаконным

Защита начальника финансового управления ракетно-космического центра "Прогресс" Светланы Кирилиной, которой ФСБ инкриминирует злоупотребление должностными полномочиями с причинением предприятию ущерба в размере более 300 млн руб., сообщила, что Кирилиной вернули вещи, которые были изъяты ранее в ходе обысков.

Основанием для этого стало решение Самарского облсуда, признавшего незаконным решение Самарского райсуда, с нарушениями санкционировавшего проведение следственных мероприятий. В результате райсуд прекратил рассмотрение этого вопроса, пишет kommersant.ru.

Также защита Кирилиной во вторник планирует обжаловать решение суда об аресте ее имущества — банковских счетов и недвижимости.

Напомним, уголовное дело, фигурантом которого стала госпожа Кирилина, было возбуждено следственным отделом УФСБ по Самарской области 27 октября этого года. Первоначально оно расследовалось в отношении "неустановленных лиц" по ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"), а предметом расследования стал контракт N51-11, который "Прогресс" заключил 17 октября 2011 года с ООО "Спец Строй".

Подозреваемыми по делу также являются первый заместитель гендиректора предприятия Сергей Тюлевин и замгендиректора "Экспорта 2002" Бениомин Ракир. Так как Тюлевин является депутатом Самарской городской думы, а его действия относятся к подследственности СКР, материалы дела были переданы в это ведомство. Дело же в отношении Кирилиной по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") УФСБ выделило в отдельное производство.

Как рассказал адвокат Тюлевина Анатолий Кузнецов, его подзащитный вину не признает. "Мы полагаем, что Сергей Викторович действовал в рамках закона", — сказал он. По словам адвоката, в рамках следственных действий на рабочем месте Сергея Тюлевина были произведены обыски, но его имущество не арестовывалось.

В региональных СУ СКР и УФСБ расследование не комментируют.