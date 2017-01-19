Реконструкция четвертой очереди самарской набережной начнется весной

В среду, 18 января, глава Самары Олег Фурсов провел рабочее совещание, на котором обсудили реконструкцию четвертой очереди набережной. На ней расположен один из главных символов города - стела Ладья.

Как сообщает управление информации и аналитики администрации Самары, в совещании приняли участие заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Ульянкин, первый заместитель главы Самары Владимир Василенко, руководитель департамента градостроительства Сергей Рубаков.

Реконструкция четвертой очереди набережной планируется в рамках реализации программы "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу". Проект предполагает проведение ремонта в границах от улицы Осипенко до Силикатного оврага, включая бульвар, соединяющий вторую и четвертую очереди. Площадь реконструируемой территории - более семи гектаров, а протяженность участка около 1 км.

Проект включает в себя замену всех инженерных коммуникаций на этом участке и ремонт подпорной стенки.

Четвертая очередь продолжит единый архитектурно-художественный ансамбль набережной. В рамках реконструкции запланировано восстановление стелы, появится фонтан с подсветкой, будет отремонтирован амфитеатр. Кроме того, будут выполнены работы по озеленению, организованы новая стоянка, пешеходные зоны, установлены спортивная и детская площадки, отремонтирован стационарный туалет и построены хозяйственные помещения.

Участники совещания сошлись во мнении, что проект реконструкции очень трудоемок. Кроме того, около 70% сметной стоимости идет только на материалы. К примеру, амфитеатр предполагается выполнить по индивидуальному заказу из натурального гранита, что значительно продлит срок службы объекта.

По словам Сергея Рубакова, первоначально сметная стоимость объекта составляла более чем 800 млн рублей. Однако совместно с министерством строительства Самарской области в рамках оптимизации затрат стоимость проекта была снижена на 200 млн рублей.

К реконструкции планируется приступить с началом строительного сезона, а завершить ее к осени 2018 года. По мнению Олега Фурсова, график необходимо скорректировать таким образом, чтобы большая часть работ была выполнена уже в этом году.

"Набережная - это одно из знаковых мест Самары и излюбленное место горожан. В 2018 году она станет центром притяжения туристов, которые приедут на матчи чемпионата мира, - отметил Олег Фурсов. - Привести набережную в современный вид - важная задача, на которую у нас остается не так много времени. Уверен, что после реконструкции она станет еще одной жемчужиной Самары, которой будут гордиться многие поколения самарцев".

В ближайшее время проект реконструкции будет представлен губернатору Самарской области Николаю Меркушкину.

Напомним, проект строительства четвертой очереди набережной будет претендовать на федеральное финансирование,