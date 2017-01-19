В Самаре проведут конкурс на оформление ниш стелы на склоне площади Славы

В связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу 2018 года департамент управления делами губернатора и областного правительства планирует провести завершающую стадию оформления мемориального комплекса "Гордость, честь и слава Самарской области" до конца мая 2018 года.

Как рассказал руководитель департамента Владимир Коматовский, для этого будет объявлен двухэтапный конкурс на выполнение работ по художественному оформлению ниш информационной стелы.

На первом этапе будет проходить отбор концепции оформления мемориального комплекса, определены материалы, которыми будут оформлены ниши и ценовое предложение дизайн-проекта.

На втором этапе будет заключен государственный контракт на выполнение художественно-оформительских работ.

В конкурсе могут принять участие союзы дизайнеров, архитекторов, художников или все желающие, имеющие дизайн-проект.

Отбор работ будет проводиться комиссией, в состав которой вошли вице-губернатор Александр Фетисов, министр культуры Сергей Филиппов, представители самарских отделений союзов архитекторов, художников и дизайнеров.