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Архитектура Культура

В Самаре проведут конкурс на оформление ниш стелы на склоне площади Славы

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу 2018 года департамент управления делами губернатора и областного правительства планирует провести завершающую стадию оформления мемориального комплекса "Гордость, честь и слава Самарской области" до конца мая 2018 года.

Как рассказал руководитель департамента Владимир Коматовский, для этого будет объявлен двухэтапный конкурс на выполнение работ по художественному оформлению ниш информационной стелы.

На первом этапе будет проходить отбор концепции оформления мемориального комплекса, определены материалы, которыми будут оформлены ниши и ценовое предложение дизайн-проекта.

На втором этапе будет заключен государственный контракт на выполнение художественно-оформительских работ.

В конкурсе могут принять участие союзы дизайнеров, архитекторов, художников или все желающие, имеющие дизайн-проект.

Отбор работ будет проводиться комиссией, в состав которой вошли вице-губернатор Александр Фетисов, министр культуры Сергей Филиппов, представители самарских отделений союзов архитекторов, художников и дизайнеров.

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Последние комментарии

Вальтер Клосс 19 января 2017 15:46 В Самаре проведут конкурс на оформление ниш стелы на склоне площади Славы

Самый лучший вариант - это вернуть всё как было.

Dmitry Lakotsenin 17 января 2017 19:05 2017 год в Самаре начался с незаконного сноса памятника архитектуры

Печально слышать такое. Посмотрим на действия Аксарина на деле.

Р. А. М. 13 января 2017 18:42 2017 год в Самаре начался с незаконного сноса памятника архитектуры

Почему-то не удивлен. Иваны не помнящие родства за выгоду мать родную на панель выведут, а тут старый дом какой-то.

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 10:39 Фабрика-кухня стала памятником архитектуры федерального значения

Сколько пришлось побороться! Аксарины, Рыбаковы, Пряниковы - все были против. Но Правда прошла!

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 10:36 Юрий Корякин о проектах планировки 109-го квартала и исторического центра Самары

Уже даже несмешно( Доколе можно издеваться над своей историей?

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