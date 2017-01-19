Движение трамваев от Барбошиной поляны до 15-го мкр-на в Самаре возобновлено

Движение трамвайных маршрутов №21, 22, 24, 25 от Барбошиной поляны до 15-го мкр-на возобновлено, сообщает Транспортный оператор Самары.

Напомним, движение на данном участке было ограничено из-за аварии на контактной сети трамвая в районе трамвайной остановки "Ул. Силина".

Как ранее сообщали СМИ, опору контактной сети трамвая в четверг, 19 января, в 4 утра сбил кузовом автомобиль КамАЗ. По словам очевидцев, водитель грузовика тронулся с поднятым кузовом, зацепил провода и повалил опору.