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Суды Происшествия

Экс-гендиректору "Авиаагрегата" снизили уже отсиженный им срок

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 19 января, на заседании президиума Самарского областного суда была рассмотрена кассационная жалоба защиты Геннадия Кулакова, осужденного за злоупотребление должностными полномочиями и уже отбывшего назначенный срок наказания.

Фото: Вета Мурзина

Напомним, согласно приговору, Кулаков продал 17 объектов недвижимости, принадлежавших ОАО "Авиаагрегат" по заниженной цене, причинив предприятию ущерб около 36 млн рублей.

Решением президиума приговор был изменен. Причиненный ущерб снизили до 1 млн руб. и, соответственно, сократили срок наказания до девяти месяцев лишения свободы. Тем самым суд признал, что объекты недвижимости были реализованы по рыночной на тот момент цене, только в цену не была включена стоимость права аренды земли, на которой эти объекты располагались.

По словам адвоката Андрея Карномазова, его подзащитный намерен добиваться полного оправдания.

Как Кулаков заявил на прошедшем заседании, за вывод завода из кризиса в 2008 г. он получил награду от президента России, эта практика стала учебным пособием для студентов вузов, и только правоохранители не поняли экономического смысла его деятельности, наградив тюремным сроком.

В защиту Кулакова выступил и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Евгений Борисов, который заявил, что если по таким основаниям сажать руководителей предприятий, то это станет торной дорогой для рейдеров.

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