Экс-гендиректору "Авиаагрегата" снизили уже отсиженный им срок

В четверг, 19 января, на заседании президиума Самарского областного суда была рассмотрена кассационная жалоба защиты Геннадия Кулакова, осужденного за злоупотребление должностными полномочиями и уже отбывшего назначенный срок наказания.
Напомним, согласно приговору, Кулаков продал 17 объектов недвижимости, принадлежавших ОАО "Авиаагрегат" по заниженной цене, причинив предприятию ущерб около 36 млн рублей.
Решением президиума приговор был изменен. Причиненный ущерб снизили до 1 млн руб. и, соответственно, сократили срок наказания до девяти месяцев лишения свободы. Тем самым суд признал, что объекты недвижимости были реализованы по рыночной на тот момент цене, только в цену не была включена стоимость права аренды земли, на которой эти объекты располагались.
По словам адвоката Андрея Карномазова, его подзащитный намерен добиваться полного оправдания.
Как Кулаков заявил на прошедшем заседании, за вывод завода из кризиса в 2008 г. он получил награду от президента России, эта практика стала учебным пособием для студентов вузов, и только правоохранители не поняли экономического смысла его деятельности, наградив тюремным сроком.
В защиту Кулакова выступил и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Евгений Борисов, который заявил, что если по таким основаниям сажать руководителей предприятий, то это станет торной дорогой для рейдеров.
Последние комментарии
А я поддерживаю заявителя. Судья Думан переквалифицировала статью обвинения вот по этому делу http://volga.news/article/429903.html с "Посредничества во взяточничестве" на "Мошенничество". Когда я ее спросила почему, она сказала, что потому что на самом деле подсудимые не могли предоставить услуги которые обещали, а обманывали. Хотя в материалах дела доказано, что подсудимые деньги передали кому обещали, да к тому же признавались, что помогали и другим "отмазаться" от армии за деньги
Надеюсь, что путем частичного сложения наказаний по вменяемым ей в вину преступлениям, конец своих дней она проведет за решеткой.
Верните Шуре Ломоносову тачку!
ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."
Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!