В Самаре пенсионер, упавший с четвертого этажа, попал в больницу

В четверг, 19 января, в пятом часу вечера, по предварительным данным, с четвертого этажа дома на ул. Белорусской в Самаре упал 75-летний мужчина, получив ряд травм, и для него была вызвана "скорая", сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Оперативно прибывшие медики городской службы "03" сразу оказали пострадавшему необходимую помощь и, делая все возможное, чтобы спасти ему жизнь, увезли его в лечебное учреждение.