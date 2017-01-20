Четыре самарских вуза будут учитывать итоговое сочинение при зачислении

Глава министерства образования и науки Самарской области Владимир Пылев провел видеоконференцию с родителями выпускников этого учебного года, подробно ответив на все вопросы.

"Сегодня в видеоконференции участвуют представители всех муниципалитетов Самарской области, - пояснил министр. - Родители в режиме онлайн смогут задать вопросы, связанные как с проведением итоговой аттестации, так и с поступлением в высшие учебные заведения губернии. Обычно эти вопросы касаются нововведений, особенностей приемной кампании, льгот, бонусов при поступлении в вузы".

Владимир Пылев напомнил, что первым условием допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА) является написание итогового сочинения (изложения). В этом учебном году из 12636 человек зачет по сочинению получили 99,5%. Зачет по изложению получили все 292 участника. 66 человек, которые не справились с сочинением, смогут переписать его 1 февраля и 3 мая.

В 2017 году результаты итогового сочинения будут учитывать при зачислении четыре самарских вуза: Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева, Самарская государственная областная академия (Наяновой), Самарский государственный институт культуры и Самарская государственная сельскохозяйственная академия.

Министр подчеркнул: заявление на сдачу ЕГЭ необходимо подать до 1 февраля. В нем нужно указать все предметы, которые собирается сдавать выпускник. После 1 февраля изменить и дополнить перечень предметов для сдачи ЕГЭ можно только при наличии уважительной причины, подтвержденной документально.

По словам Владимира Пылева, в этом году никаких существенных изменений в процедуре сдаче ЕГЭ не произойдет. "Экзамен становится более открытым, - уточнил министр. - У нас увеличилось количество пунктов сдачи ЕГЭ, где печатать контрольно-измерительные материалы будут прямо перед началом экзамена. Выпускники имеют возможность увидеть, что печать происходит здесь и сейчас - до этого момента КИМы не были никому известны и не были вскрыты".

После завершения экзамена будет проходить процедура сканирования бланков ответов участников.

Еще одно новшество: из экзаменационных работ по биологии, физике и химии исключили тестовые задания с выбором одного ответа.

"Многих интересует вопрос, будут ли вводить устную форму сдачи госэкзаменов, - сказал Владимир Пылев. - Устный экзамен по русскому языку появится не раньше 2019 года. Начнется переход к такой форме не с ЕГЭ, а с итоговой аттестации выпускников девятых классов. Процедура весьма сложна и требует определенной подготовки".

Родители из Тольятти спросили, сохранятся ли в этом году льготы для медалистов при поступлении в вузы.

"Есть перечень специальностей, которые востребованы экономикой региона, - ответил министр. - И по ним сохраняются льготы для медалистов. Если медалист не прошел на "бюджет", он имеет право обучаться за счет средств региона по этим специальностям. Ежегодно таким правом пользуются от 30 до 60 выпускников".

Среди востребованных специальностей - нефтехимия и нефтедобыча, автомобилестроение, IT-технологии, транспорт, металлообработка, аэрокосмическое машиностроение.

Также министра спросили, не планируется ли сокращение бюджетных мест в вузах.

"У нас на тысячу выпускников меньше, чем в прошлом году, - рассказал Пылев. - А число контрольных цифр приема осталось практически на прежнем уровне. Кроме того, второй год областное правительство по инициативе губернатора помогает нашим ведущим вузам. И в этом году в вузах Самарской области за счет регионального бюджета будет дополнительно 200 мест".

На вопрос "За что выпускник может получить дополнительные баллы?" министр ответил, что большинство вузов региона положительно относятся к участию абитуриента в спортивной жизни, приветствуются аттестаты с отличием, волонтерская деятельность, участие в олимпиадах регионального уровня и других интеллектуальных и творческих конкурсах, участие в социально значимых проектах. На сайте каждого учреждения высшего образования размещен порядок приема, в котором есть информация об учете индивидуальных достижений с указанием начисляемых за них баллов.