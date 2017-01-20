На трассе М-5 под Самарой погиб водитель Lada Priora, загоревшейся после столкновения с Cadillac

В пятницу, 20 января, около 10:00, на 1047 км трассы М-5 в Самарской области, по предварительным данным, произошло лобовое столкновение Lada Priora и Cadillac, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
После столкновения отечественный автомобиль загорелся. Его водитель погиб.
Какие травмы получил водитель иномарки, точно не известно. По предварительным данным, в больницу Самары для обследования доставлены его пассажиры: женщина с подозрением на травму колена и трехлетний мальчик с подозрением на травму головы и ушиб шеи.
Обстоятельства случившегося устанавливаются. Предположительно, водитель Lada Priora выехал на встречную полосу.
Последние комментарии
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.