На трассе М-5 под Самарой погиб водитель Lada Priora, загоревшейся после столкновения с Cadillac

В пятницу, 20 января, около 10:00, на 1047 км трассы М-5 в Самарской области, по предварительным данным, произошло лобовое столкновение Lada Priora и Cadillac, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

После столкновения отечественный автомобиль загорелся. Его водитель погиб. Какие травмы получил водитель иномарки, точно не известно. По предварительным данным, в больницу Самары для обследования доставлены его пассажиры: женщина с подозрением на травму колена и трехлетний мальчик с подозрением на травму головы и ушиб шеи. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Предположительно, водитель Lada Priora выехал на встречную полосу.