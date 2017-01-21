В Самаре покажут балет Детского музыкального театра им. Н. И. Сац "Синяя птица"

В субботу, 21 января, в 12:00 Центр российской кинематографии "Художественный" приглашает на просмотр записи балета "Синяя птица" по пьесе Мориса Метерлинка. Спектакль поставлен в Московском академическом детском музыкальном театре имени Н. И. Сац.
Балет "Синяя птица" — это история о поисках Птицы Счастья, много десятилетий царившая в репертуаре театра под руководством Наталии Сац. В свое время спектакль возник как дань уважения ее отцу, композитору Илье Сацу, в начале прошлого века создавшему музыку для легендарного спектакля Московского Художественного театра по пьесе М.Метерлинка.
В год своего пятидесятилетия, уже как поклон в адрес самой Наталии Сац, театр вдохнул новую жизнь в знаменитый балет, придав неувядающей музыке Ильи Саца первоклассную современную огранку одного из ведущих российских композиторов — Ефрема Подгайца. Поставил спектакль интересный и самобытный современный российский хореограф, художественный руководитель балета Театра Наталии Сац Кирилл Симонов.
Как и много лет назад в легендарном спектакле МХТ, а потом в знаменитом балете Детского музыкального, главное во вновь парящей на сцене театра Наталии Сац "Синей птице" — увлекательный и непростой путь главных героев, вереница их удивительных приключений, вера в мечту, поиск счастья и познание сути этого сложного и прекрасного мира.
"Для нашего театра это принципиальный, знаковый проект, ведь без знаменитого спектакля МХТ невозможно представить себе историю театра ХХ века, историю семьи Сац и историю Детского музыкального театра, — говорит художественный руководитель театра Георгий Исаакян. — У нашей новой "Синей птицы" очень необычная, очень современная постановочная группа, которая разговаривает с сегодняшним зрителем на сегодняшнем театральном языке".
Премьера балета И.Сац и Е.Подгайца "Синяя птица" прошла в конце мая 2016 года в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес". Спектакль идет 1 час 36 минут без антракта, билет на показ стоит 200 рублей (студентам и пенсионерам — 100 рублей).
Последние комментарии
отчего режиссер провинциального театра считает себя вправе исправлять замысел Островского?Самомнение -это еще не право переделывать классику.Особенно.опошляя все это современными песенками
Смело)
Только что пришли из театра, премьера прошла шикарно! Всей семье очень понравилось. Спектакль шел немного дольше запланированного, но прибавленное время не стало лишним. Одним словом- отлично!
9 апреля были на премьерном показе "История лошади". Сказать, что понравилось, значит не сказать ничего. Замечательная хореография. Такого проникновенного повествования не видел очень дано, временами от нахлынувших чувств перехватывало горло и буквально слёзы душили. Этой премьерой задана очень высокая планка и радует то, что в спектакле в основном занята молодёжь. Спектакль по времени большой и всё время пока он шёл, зал был в постоянном напряжении, которое ни на минуту не отпускало. Актёры отдавались игре настолько полно и стаким накалом, что я бы назвал их игру - высоким напряжением искусства. И почему-то мне в какой-то момент показалось что в зале присутствует дух Петра Монастырского. Вот такие впечатления от просмотра.
Освистают