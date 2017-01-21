В Самаре покажут балет Детского музыкального театра им. Н. И. Сац "Синяя птица"

В субботу, 21 января, в 12:00 Центр российской кинематографии "Художественный" приглашает на просмотр записи балета "Синяя птица" по пьесе Мориса Метерлинка. Спектакль поставлен в Московском академическом детском музыкальном театре имени Н. И. Сац.

Балет "Синяя птица" — это история о поисках Птицы Счастья, много десятилетий царившая в репертуаре театра под руководством Наталии Сац. В свое время спектакль возник как дань уважения ее отцу, композитору Илье Сацу, в начале прошлого века создавшему музыку для легендарного спектакля Московского Художественного театра по пьесе М.Метерлинка.

В год своего пятидесятилетия, уже как поклон в адрес самой Наталии Сац, театр вдохнул новую жизнь в знаменитый балет, придав неувядающей музыке Ильи Саца первоклассную современную огранку одного из ведущих российских композиторов — Ефрема Подгайца. Поставил спектакль интересный и самобытный современный российский хореограф, художественный руководитель балета Театра Наталии Сац Кирилл Симонов.

Как и много лет назад в легендарном спектакле МХТ, а потом в знаменитом балете Детского музыкального, главное во вновь парящей на сцене театра Наталии Сац "Синей птице" — увлекательный и непростой путь главных героев, вереница их удивительных приключений, вера в мечту, поиск счастья и познание сути этого сложного и прекрасного мира.

"Для нашего театра это принципиальный, знаковый проект, ведь без знаменитого спектакля МХТ невозможно представить себе историю театра ХХ века, историю семьи Сац и историю Детского музыкального театра, — говорит художественный руководитель театра Георгий Исаакян. — У нашей новой "Синей птицы" очень необычная, очень современная постановочная группа, которая разговаривает с сегодняшним зрителем на сегодняшнем театральном языке".

Премьера балета И.Сац и Е.Подгайца "Синяя птица" прошла в конце мая 2016 года в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес". Спектакль идет 1 час 36 минут без антракта, билет на показ стоит 200 рублей (студентам и пенсионерам — 100 рублей).