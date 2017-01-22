В Самаре на рынке "Шапито" нашли тело 21-летней девушки

Сотрудники следственных органов проводят проверку по факту смерти 21-летней девушки. Ее тело нашли утром в воскресенье, 22 января, на рынке "Шапито". Об этом 63.ru сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Самарской области по связям со СМИ Елена Шкаева.
По ее словам, тело девушки находилось между контейнерами. Она была одета в зимнюю одежду, при себе был паспорт. Сейчас следователи устанавливают родственников погибшей и обстоятельства происшествия.
В настоящее время сотрудники следственных органов завершили осмотр места преступления. По предварительным данным, девушка совершила самоубийство.
Последние комментарии
Читаешь ваш комментарий и удивляешься-сколько судей чужих жизней появилось. Вы не с администрации случайно? Вы вообще о чем? Мама ухаживает за ребенком, а мужу никто больничный не даст, НО ему придется сидеть дома и в большей степени из-за детей (они маленькие, а мама не сможет за ними бегать). А если ипотека или съем квартиры... не говоря уж о пресловутой еде и комунал.платежах - это все НЕ бесплатно. И когда у вас нет детей и вы понятие не имеете что это такое - лучше промолчите. А вообще ваш комментарий скорее все подставной/выдуманный. Как может человек прошедший через подобное писать такое коллеге по несчастью?!
Да уж все конечно займет время.. Александр , спасибо! Нам вы очень помогли!!!
Обалдеть... Сочувствую
Здравствуйте! Сотрудники "ПТС" рассказали Вам о том, как возместить ущерб через их страховой договор? Контакты оставили?
Жаль машину и время, которое придётся потратить на восстановление. Но убытки можно и нужно взыскать с виновника происшествия. Готов предложить свои услуги в качестве Вашего представителя в суде, благо, опыт решения подобных вопросов есть.