В Самаре на рынке "Шапито" нашли тело 21-летней девушки

Сотрудники следственных органов проводят проверку по факту смерти 21-летней девушки. Ее тело нашли утром в воскресенье, 22 января, на рынке "Шапито". Об этом 63.ru сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Самарской области по связям со СМИ Елена Шкаева.

По ее словам, тело девушки находилось между контейнерами. Она была одета в зимнюю одежду, при себе был паспорт. Сейчас следователи устанавливают родственников погибшей и обстоятельства происшествия.

В настоящее время сотрудники следственных органов завершили осмотр места преступления. По предварительным данным, девушка совершила самоубийство.