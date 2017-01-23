Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал Australian Open

В восьмерку сильнейших Открытого чемпионата Австралии по теннису пробилась воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова. Она в поединке 1/8 финала турнира обыграла свою соотечественницу Светлану Кузнецову, пишет kp.ru.

Поединок продолжался всего две партии и завершился со счетом 6:3, 6:3 в пользу Павлюченковой. Теннисистки провели на корте 1 час и 8 минут.

В следующей стадии турнира Анастасия сыграет против американки Винус Уильямс. Она в своей встрече 1/8 финала обыграла немку Мону Бартель в двух партиях - 6:3, 7:5.