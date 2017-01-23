Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал Australian Open

В восьмерку сильнейших Открытого чемпионата Австралии по теннису пробилась воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова. Она в поединке 1/8 финала турнира обыграла свою соотечественницу Светлану Кузнецову, пишет kp.ru.
Поединок продолжался всего две партии и завершился со счетом 6:3, 6:3 в пользу Павлюченковой. Теннисистки провели на корте 1 час и 8 минут.
В следующей стадии турнира Анастасия сыграет против американки Винус Уильямс. Она в своей встрече 1/8 финала обыграла немку Мону Бартель в двух партиях - 6:3, 7:5.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!