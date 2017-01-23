Анастасия Павлюченкова в паре с Тимеа Бабош уступила в третьем круге Australian Open

Самарчанка Анастасия Павлюченкова и венгерка Тимеа Бабош не смогли пробиться в четвертьфинал парного разряда Открытого чемпионата Австралии - первого в сезоне турнира серии Большого шлема, пишет tass.ru.

В матче третьего круга российско-венгерский дуэт уступил американке Бетани Маттек-Сэндс и Люси Шафаржовой из Чехии, "посеянным" на турнире под вторым номером", со счетом 3:6, 4:6.



