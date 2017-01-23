В Самаре экстренно эвакуировали жильцов треснувшего дома на ул. Степана Разина

В воскресенье, 22 января, в Самаре экстренно эвакуировали жильцов треснувшего дома № 87 на ул. Степана Разина, сообщает samru.ru.

Около 23:00 обитатели дома услышали, что их стены затрещали. Сначала послышались щелчки, а затем появились трещины в одной из квартир на втором этаже. Жильцы сообщили о случившемся в экстренные службы. 16 человек были вынуждены покинуть свои квартиры. Их разместили в одной из ближайших поликлиник, но затем они ушли ночевать к родным и знакомым.

Дом, о котором идет речь, постройки середины 30-х годов прошлого века, в нем два этажа. Трещины распространились внутри комнат, предположительно, без выхода на стены.

Сегодня в городе пройдет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором будет решаться судьба дома.