В Самаре экстренно эвакуировали жильцов треснувшего дома на ул. Степана Разина

В воскресенье, 22 января, в Самаре экстренно эвакуировали жильцов треснувшего дома № 87 на ул. Степана Разина, сообщает samru.ru.
Около 23:00 обитатели дома услышали, что их стены затрещали. Сначала послышались щелчки, а затем появились трещины в одной из квартир на втором этаже. Жильцы сообщили о случившемся в экстренные службы. 16 человек были вынуждены покинуть свои квартиры. Их разместили в одной из ближайших поликлиник, но затем они ушли ночевать к родным и знакомым.
Дом, о котором идет речь, постройки середины 30-х годов прошлого века, в нем два этажа. Трещины распространились внутри комнат, предположительно, без выхода на стены.
Сегодня в городе пройдет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором будет решаться судьба дома.
Последние комментарии
Читаешь ваш комментарий и удивляешься-сколько судей чужих жизней появилось. Вы не с администрации случайно? Вы вообще о чем? Мама ухаживает за ребенком, а мужу никто больничный не даст, НО ему придется сидеть дома и в большей степени из-за детей (они маленькие, а мама не сможет за ними бегать). А если ипотека или съем квартиры... не говоря уж о пресловутой еде и комунал.платежах - это все НЕ бесплатно. И когда у вас нет детей и вы понятие не имеете что это такое - лучше промолчите. А вообще ваш комментарий скорее все подставной/выдуманный. Как может человек прошедший через подобное писать такое коллеге по несчастью?!
Да уж все конечно займет время.. Александр , спасибо! Нам вы очень помогли!!!
Обалдеть... Сочувствую
Здравствуйте! Сотрудники "ПТС" рассказали Вам о том, как возместить ущерб через их страховой договор? Контакты оставили?
Жаль машину и время, которое придётся потратить на восстановление. Но убытки можно и нужно взыскать с виновника происшествия. Готов предложить свои услуги в качестве Вашего представителя в суде, благо, опыт решения подобных вопросов есть.