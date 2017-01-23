Самарская городская клиническая больница №9 присоединена к больнице №8

Самарская городская клиническая больница №9 официально присоединена к больнице №8, пишет "Самарское обозрение".
Объединение двух медучреждений состоялось 30 декабря 2016 года. Объединенное медицинское учреждение получило название ГБУЗ СО "Самарская государственная клиническая больница №8". Его возглавил главный врач больницы №8 Александр Вавилов. Должность главврача девятой больницы, которую занимал Вячеслав Радаев, сокращена.
Как указано в официальных разъяснениях минздрава, реорганизация направлена на создание многопрофильного стационарного учреждения, имеющего в своем составе амбулаторно-поликлиническую службу.
Последние комментарии
Невозможно понять "логику" , а вернее усомниться в здравомыслии "решальщиков". Подспудно успокаивает , что это журналисты ошиблись- Приволжский р-он имели ввиду? А если нет, то полная ахинея. Вывод один-страждущие Волжского и Безенчукского районов НИКОГДА не дождуться своей СКОРОЙ помощи!!!!!
Ранее этот пост занимал Нефедов Б.Н., а не Елена Балахонская!
Ну да, обычным людям не видать таких подарков..... (((
у кого то из начальства появились внуки или правнуки вот и решили таким образом подарочки организовать,интерестно фамилии назовут обладателей дорогих аксесуаров ,,,
а что такое ФАП? наверное это будет вывеска на фасаде, чтобы все поняли, что это за строение.