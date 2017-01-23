Самарская городская клиническая больница №9 присоединена к больнице №8

Самарская городская клиническая больница №9 официально присоединена к больнице №8, пишет "Самарское обозрение".

Объединение двух медучреждений состоялось 30 декабря 2016 года. Объединенное медицинское учреждение получило название ГБУЗ СО "Самарская государственная клиническая больница №8". Его возглавил главный врач больницы №8 Александр Вавилов. Должность главврача девятой больницы, которую занимал Вячеслав Радаев, сокращена.

Как указано в официальных разъяснениях минздрава, реорганизация направлена на создание многопрофильного стационарного учреждения, имеющего в своем составе амбулаторно-поликлиническую службу.