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Здравоохранение Общество

Самарская городская клиническая больница №9 присоединена к больнице №8

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Самарская городская клиническая больница №9 официально присоединена к больнице №8, пишет "Самарское обозрение".

Объединение двух медучреждений состоялось 30 декабря 2016 года. Объединенное медицинское учреждение получило название ГБУЗ СО "Самарская государственная клиническая больница №8". Его возглавил главный врач больницы №8 Александр Вавилов. Должность главврача девятой больницы, которую занимал Вячеслав Радаев, сокращена.

Как указано в официальных разъяснениях минздрава, реорганизация направлена на создание многопрофильного стационарного учреждения, имеющего в своем составе амбулаторно-поликлиническую службу.

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Последние комментарии

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