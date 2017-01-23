В Самаре при падении с дома на ул. Силина погиб молодой мужчина

В воскресенье, 22 января, около восьми часов вечера, по предварительным данным, с одного из этажей дома №5 по ул. Силина упал мужчина в возрасте около 30 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Для пострадавшего вызвали "скорую". Экипаж городской службы "03" прибыл на место происшествия оперативно, но мужчина скончался до их прибытия.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.