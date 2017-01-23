Виталий Шашков: "Павла Яковлева в "Крыльях Советов" не будет"

Футбольный клуб "Крылья Советов" не вел переговоров о трансфере нападающего Павла Яковлева. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков.
Ранее спортивный директор махачкалинского "Анжи" Александр Танцюра рассказал агентству, что клуб и Яковлев расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Позже председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин заявил, что существует вероятность возвращения Яковлева в самарский клуб.
"Переговоров у нас с Яковлевым никаких не было. Ни к нам никто не обращался, ни мы к ним. У нас его не будет", - сказал Шашков.
Последние комментарии
попер шантаж
снова крылья не забили. звание самой незабивающей команды прошлого сезона видимо никого ничему не научила.
Какой-нить ответ
присосались упыри к футболу -только осиновый кол спасет
ничего хорошего. наверное в краснодар уйдет