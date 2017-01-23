Студента, "втемную" доставившего наркотики в зону, приговорили к четырем годам заключения

В понедельник, 23 января, в суде Комсомольского района Тольятти под председательством судьи Андрея Кириллова был оглашен приговор 20-летнему студенту-третьекурснику из Самары Артему Столярову, который, приняв предложение о работе в Интернете, оказался фигурантом уголовного дела о поставке наркотиков в тольяттинскую колонию ИК-16, сообщает корреспондент Волга Ньюс.

Напомним, 18 сентября 2016 г. Артем Столяров по объявлению в Интернете согласился на условия "работодателя", представившегося Дмитрием, - доставить ему в закрытую клинику пакет с телефоном. Дмитрий прислал за парнем такси и на протяжении всего пути поддерживал с ним связь по мобильнику, сообщив, где взять пакет и куда ехать. В итоге он привел студента не к закрытой клинике, а к тольяттинской колонии ИК-16. Там Столярова сразу задержал сотрудник колонии с собакой. В пакете оказался не телефон, а героин. Артем стал фигурантом уголовного дела о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228-1 УК РФ) и на время следствия был арестован.

В суде Столяров говорил, что оказался в центре криминальной истории из-за отсутствия жизненного опыта и до последнего момента верил, что в пакете телефон. Согласно данным о телефонных соединениях, звонки "работодателя" исходили с точки связи на ул. Никонова, что недалеко от колонии ИК-16. Не исключено, что звонивший мог выходить на связь из зоны. Но ни во время оперативных мероприятий, ни во время следствия организатора поставки наркотика - "работодателя" Дмитрия - правоохранители не нашли.

Вмененная Столярову статья обвинения предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы. На прениях прокурор просил признать студента виновным и приговорить его к 12 годам колонии строгого режима. Адвокат Алексей Сибалаков, напротив, просил переквалифицировать статью обвинения на более мягкую (пособничество в приобретении наркотиков) и назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

В итоге суд признал Артема виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере и приговорил к четырем годам заключения в колонии строгого режима. Как пояснил корреспонденту Волга Ньюс адвокат Столярова Алексей Сибалаков, его подзащитный получил в три раза меньше, чем просил прокурор, и на шесть лет меньше низшего размера санкции, вмененной ему ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228-1 УК РФ.

Приговор пока не вступил в законную силу.