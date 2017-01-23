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Суды Происшествия

Студента, "втемную" доставившего наркотики в зону, приговорили к четырем годам заключения

ТОЛЬЯТТИ. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 23 января, в суде Комсомольского района Тольятти под председательством судьи Андрея Кириллова был оглашен приговор 20-летнему студенту-третьекурснику из Самары Артему Столярову, который, приняв предложение о работе в Интернете, оказался фигурантом уголовного дела о поставке наркотиков в тольяттинскую колонию ИК-16, сообщает корреспондент Волга Ньюс.

Фото: Архив «ВН»

Напомним, 18 сентября 2016 г. Артем Столяров по объявлению в Интернете согласился на условия "работодателя", представившегося Дмитрием, - доставить ему в закрытую клинику пакет с телефоном. Дмитрий прислал за парнем такси и на протяжении всего пути поддерживал с ним связь по мобильнику, сообщив, где взять пакет и куда ехать. В итоге он привел студента не к закрытой клинике, а к тольяттинской колонии ИК-16. Там Столярова сразу задержал сотрудник колонии с собакой. В пакете оказался не телефон, а героин. Артем стал фигурантом уголовного дела о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228-1 УК РФ) и на время следствия был арестован.

В суде Столяров говорил, что оказался в центре криминальной истории из-за отсутствия жизненного опыта и до последнего момента верил, что в пакете телефон. Согласно данным о телефонных соединениях, звонки "работодателя" исходили с точки связи на ул. Никонова, что недалеко от колонии ИК-16. Не исключено, что звонивший мог выходить на связь из зоны. Но ни во время оперативных мероприятий, ни во время следствия организатора поставки наркотика - "работодателя" Дмитрия - правоохранители не нашли.

Вмененная Столярову статья обвинения предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы. На прениях прокурор просил признать студента виновным и приговорить его к 12 годам колонии строгого режима. Адвокат Алексей Сибалаков, напротив, просил переквалифицировать статью обвинения на более мягкую (пособничество в приобретении наркотиков) и назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

В итоге суд признал Артема виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере и приговорил к четырем годам заключения в колонии строгого режима. Как пояснил корреспонденту Волга Ньюс адвокат Столярова Алексей Сибалаков, его подзащитный получил в три раза меньше, чем просил прокурор, и на шесть лет меньше низшего размера санкции, вмененной ему ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228-1 УК РФ.
Приговор пока не вступил в законную силу.

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Последние комментарии

Ксения Штефан 19 января 2017 11:25 Зампредседателя Новокуйбышевского суда требуют лишить ученой степени

А я поддерживаю заявителя. Судья Думан переквалифицировала статью обвинения вот по этому делу http://volga.news/article/429903.html с "Посредничества во взяточничестве" на "Мошенничество". Когда я ее спросила почему, она сказала, что потому что на самом деле подсудимые не могли предоставить услуги которые обещали, а обманывали. Хотя в материалах дела доказано, что подсудимые деньги передали кому обещали, да к тому же признавались, что помогали и другим "отмазаться" от армии за деньги

Sârbu Alexei 09 января 2017 16:50 Партию "Воля" отправили в небытие, а Марину Герасимову - в СИЗО

Надеюсь, что путем частичного сложения наказаний по вменяемым ей в вину преступлениям, конец своих дней она проведет за решеткой.

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Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!

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