В Самарской области ожидается потепление

По сведению Гидрометцентра России, третья декада января ожидается на три градуса выше средних многолетних значений.

В понедельник, 23 января, ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, слабая метель. Температура воздуха составит -8 ... -13°C. Ветер западный 6-11 м/с.

Во вторник, 24 января, ночью местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха опустится от -12 до -17°C, с повышением к утру до -7 ... -12°C. Днем облачно, небольшой, местами умеренный снег, слабая метель. Температура воздуха составит -3 ... -8°C. Ветер юго-западный 7-12 м/с.

В среду, 25 января, также пройдет небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха в ночные и дневные часы составит -5 ... -10°C. Ветер южный 5-10 м/с. На дорогах гололедица.