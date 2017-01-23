В Самарской области ожидается потепление

По сведению Гидрометцентра России, третья декада января ожидается на три градуса выше средних многолетних значений.
В понедельник, 23 января, ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, слабая метель. Температура воздуха составит -8 ... -13°C. Ветер западный 6-11 м/с.
Во вторник, 24 января, ночью местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха опустится от -12 до -17°C, с повышением к утру до -7 ... -12°C. Днем облачно, небольшой, местами умеренный снег, слабая метель. Температура воздуха составит -3 ... -8°C. Ветер юго-западный 7-12 м/с.
В среду, 25 января, также пройдет небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха в ночные и дневные часы составит -5 ... -10°C. Ветер южный 5-10 м/с. На дорогах гололедица.
Последние комментарии
Отводите душу с удочкой (поплавковой, донкой), не более 2 крючков
Да, зпретите рыбалку до ноября,идиоты!раками на каждом углу торговать можно,просто какой то чинуша взятку получает за это.а мне с удочкой посидеть, душу отвести, запрет!СВОЛОТЫ!
Заметьте, не первый год!
Приукрашивают Бузулукский бор перед "похоронами"? Промышленная добыча нефти уничтожит бор и тогда на Самарский и другие регионы Поволжья и Предуралья двинутся 70,0 миллионов тонн песка, сейчас удерживаемые корневой системой деревьев бора и исчезнет естественная преграда ураганам, пылевым бурям и суховеям из Кахахстана. Это будет глобальная экологическая катастрофа ради миллиардных барышей олигархам ЗАО "Антипинский НПЗ"
Согласен с Алексеем полностью. После трала остается пустыня. И это не считая километров сетей , которыми эти барыгобизнесмены уставили всю Волгу и др. водоемы , и им параллелен нерест . Кому война, а кому мать родна. Мелочь на муку, крупняк на рынок. Досадно что штрафы и сроки мизерные. Да и дел на них раз два и обчелся.