В Самарке выловлена очередная рыба-монстр

Как утверждает пользователь группы "Рыбалка в Самаре - Самарской области" ВКонтакте Юлия Данильченко, ее отец нынешней весной поймал на Самарке веслоноса - рыбу из отряда осетрообразных, которая ранее никогда не встречалась в наших краях.

Со слова девушки, трофей весом под 7 килограммов был пойман на червя-выползка. Вот только на какую именно снасть это удалось сделать мужчине, который с явным удовольствием позирует в обнимку с веслоносом, не указывается. Между тем, на заднем фоне фотографии можно разглядеть элементы рыбацкого стана - домики, лодочные весла и мешки, явно приготовленные для складирования рыбы.

Как пишет Википедия, в СССР веслонос впервые был завезен в 1974 году, и в настоящее время содержится в ряде рыбоводных хозяйств, где успешно созревает и дает потомство. Ранее были отмечены случаи поимки веслоноса в озере Великом Костромской области и Струговском водохранилище в Октябрьском районе Приморья.

Неизвестно, насколько правдивы утверждения автора поста в соцсетях, но существует мнение, что поимка рыбы осетровых пород, особенно в период нерестового запрета - уголовно наказуемое преступление. В частности, как сообщил Волга Ньюс инспектор Средневолжского территориального управления Росрыболовства по Самарской области Денис Давыдов, данный факт может подпадать под действие ст. 256 УК РФ, которая предусматривает штраф от 300 до 500 тыс. рублей и даже реальный срок лишения свободы до 1,5 лет.

Фотографии с пойманной рыбой и "удачливым" рыболовом уже взяты на экспертизу.