Росрыболовство не увидело причин для возбуждения уголовного дела в отношении самарца, поймавшего веслоноса

Как сообщили Волга Ньюс в Средневолжском территориальном управлении Росрыболовства, пойманный накануне в реке Самара веслонос скорее всего оказался там, удрав из частного пруда. "В Волге эта рыба не водится, а соответственно, запрета на ее вылов нет", - прокомментировали в ведомстве.
Напомним, семикилограммовый веслонос был пойман, со слов родственницы рыбака, этой весной на червя-выползка на закидушку. Правилами рыболовства в нерестовый период такая снасть не является запрещенной.
Последние комментарии
Только с берега и на поплавок
Ничерта не понятно из статьи. Дальше 2х км от ГЭС можно ловить?
Размеры вырубки "НЕЛИКВИДНЫХ" горельников ничтожны и малы ! Был летом в Новобуянских лесах и сильно расстроился -сколько леса пропало после засухи 2010 года .Можно было бы распилить хотя бы на брус пусть второго сорта...Все сгнило и и упало , а попробуй возьми,так нет ведь пусть сгорит,сгниет или вредители расплодятся . По неволе вспоминается Сталин с его мерами наказания ... Есть хорошая стальная вышка , которую пытаются повалить - из четырех тросов два троса обрезали . Можно наверно использовать для противопожарного наблюдения,сдать в аренду сотовой компании и т.д. Сажать и восстанавливать леса нужно в 10 РАЗ больше каждый год !!! А так по хорошему надо прокуратуре хорошенько копнуть лесное безхозяйство !
Отводите душу с удочкой (поплавковой, донкой), не более 2 крючков
Да, зпретите рыбалку до ноября,идиоты!раками на каждом углу торговать можно,просто какой то чинуша взятку получает за это.а мне с удочкой посидеть, душу отвести, запрет!СВОЛОТЫ!