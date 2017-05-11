Росрыболовство не увидело причин для возбуждения уголовного дела в отношении самарца, поймавшего веслоноса

Как сообщили Волга Ньюс в Средневолжском территориальном управлении Росрыболовства, пойманный накануне в реке Самара веслонос скорее всего оказался там, удрав из частного пруда. "В Волге эта рыба не водится, а соответственно, запрета на ее вылов нет", - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, семикилограммовый веслонос был пойман, со слов родственницы рыбака, этой весной на червя-выползка на закидушку. Правилами рыболовства в нерестовый период такая снасть не является запрещенной.