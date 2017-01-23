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Муниципалитеты Власть и политика

У главы Безенчукского района обнаружили подложный диплом о высшем образовании

БЕЗЕНЧУК. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Безенчукского района при проверке в местной администрации обнаружила, что глава района Евгений Сараев имел подложный диплом о высшем образовании, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По данным ведомства, в 1994 г. Сараев окончил Самарскую государственную экономическую академию по специальности "Экономика и планирование промышленности", а в 2012 г. в СамГУ получил второе высшее образование по специальности "юриспруденция". Но надзорное ведомство установило, что диплом о первом образовании был подложным.

При этом в 2013 г. мужчина представил эти документы, когда устраивался на работу в администрацию района, а в 2015 г. - для участия в конкурсе на замещение должности главы района.

Безенчукский МСО СУ СК РФ по Самарской области после проверки принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела за истечением срока давности.

Кроме того, прокуратура района направила в Октябрьский райсуд Самары иск о признании недействительным второго диплома о высшем образовании. 17 января 2017 г. суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Решение в законную силу не вступило.

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