У главы Безенчукского района обнаружили подложный диплом о высшем образовании

Прокуратура Безенчукского района при проверке в местной администрации обнаружила, что глава района Евгений Сараев имел подложный диплом о высшем образовании, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
По данным ведомства, в 1994 г. Сараев окончил Самарскую государственную экономическую академию по специальности "Экономика и планирование промышленности", а в 2012 г. в СамГУ получил второе высшее образование по специальности "юриспруденция". Но надзорное ведомство установило, что диплом о первом образовании был подложным.
При этом в 2013 г. мужчина представил эти документы, когда устраивался на работу в администрацию района, а в 2015 г. - для участия в конкурсе на замещение должности главы района.
Безенчукский МСО СУ СК РФ по Самарской области после проверки принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела за истечением срока давности.
Кроме того, прокуратура района направила в Октябрьский райсуд Самары иск о признании недействительным второго диплома о высшем образовании. 17 января 2017 г. суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Решение в законную силу не вступило.
Последние комментарии
Строительство упорно шагает к берегу Волги.
Скажите, пожалуйста, а чем закончилась аналогичная проверка в гимназии №3 в 2014-15 г.г.? Кажется, ничем. А там всё было гораздо хуже.
А для чего тогда проводятся публичные слушания. Завод 4 месяца как уже работает, а результаты по смене зонирования территории и Правил застройки 5 ноября. Конечно же и жители Крутых Ключей и п.Озерки и п. Козелки и Шведской слободы будут против. Жаль, что большинство не просматривают местные СМИ и не знают о том, какой их ожидает "СЮРПРИЗ" после того, как завод начнет работать в полную силу. У нашей семьи была дача на 172 км., там же в 80-е годы работал точно такой же завод. С участка мы приезжали как шахтеры после смены, а весь урожай подолгу в воде вымачивали , чтобы копоть с фруктов на дно посуды осела. И тут тоже завод же не под стеклянным колпаком работать будет. Ветер с асфальтовой пылью и школу и детский садик достанет. Все это грустно, потому что тот, кто будет владеть этим хозяйством уж точно не здесь живет. ему-то точно безразлично мнение жителей микрорайона и поселков.
А про транспорт молчание
Стоит пожелать удачи и порадоваться за молодые кадры!