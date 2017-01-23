С января по апрель в области пройдут региональные соревнования зимнего этапа "Зарницы"

С января по апрель 2017 г. в Самарской области пройдут региональные соревнования зимнего этапа по военно-спортивной игре "Зарница", сообщает департамент информполитики губернатора.

Детали организации и проведения зимнего этапа региональных соревнований по военно-спортивной игре "Зарница" среди учащихся общеобразовательных учреждений губернии обсудили 23 января на заседании организационного комитета под председательством вице-губернатора Самарской области Александра Фетисова.

Военно-спортивная игра "Зарница" проводится в регионе с 2013 г., как в зимнее, так и в летнее время.

Ежегодно участниками зимних соревнований становятся около 40 тыс. школьников. С июня по сентябрь проводится летняя серия спортивных игр "Зарница" в лагерях дневного пребывания и оздоровительных лагерях Самарской области.

В играх участвуют все 37 муниципальных образований области, более 180 лагерей дневного пребывания, около 40 оздоровительных лагерей, более 30 тыс. участников игр. Таким образом, за время реализации проекта участниками "Зарницы" стали свыше 280 тыс. школьников.

Соревнования будут проводиться в пять этапов в школьных спортзалах, на территории школьных дворов и спортивных объектов Самарской области с января по апрель 2017 года.

На первом этапе определяются лучшие команды внутри школ. На втором - лидеры в городах и районах.

Далее сборные состязаются за победу на зональном этапе, а окончательные победители в каждой из двух возрастных групп определяются в финале, который в этом году пройдет в апреле.

Для участия в соревнованиях школа должна из учащихся 1-4 или 5-8 классов сформировать команду, состоящую из 10 человек. При этом в команду должны входить представители каждой возрастной параллели и не менее трех девочек.

Участники "Зарницы" будут проходить маршрут и выполнять задания на тематических станциях: среди них - строевая подготовка, сборка/разборка автомата, стрельба по мишеням, различные тематические викторины.

Заявка на участие в военно-спортивной игре "Зарница" подается в электронной форме в местное отделение партии "Единая Россия".

Открытие соревнований состоится на территории школы №108 Промышленного района Самары.

Александр Фетисов обратил внимание участников совещания на необходимость качественной подготовки команд к соревнованиям, привлечения квалифицированных инструкторов и оснащения школ необходимым инвентарем.

"По итогам прошлого года на уровне Приволжского федерального округа Самарская область заняла предпоследнее место. Мы должны сделать все необходимое для того, чтобы не допустить такого развития событий в 2017 году", - отметил он.



В рамках совещания состоялось награждение победителей конкурса среди военно-патриотических объединений - это смотр строя парадных расчетов учащихся образовательных учреждений и воспитанников военно-патриотических клубов, организуемый в преддверии проведения Парада Памяти 7 ноября 1941 года. Лучшим по итогам 2016 г. стал военно-патриотический клуб "Щит" Сызрани. Представители клуба получили в подарок 52 комплекта зимней военной формы.