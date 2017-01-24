Павлюченкова и Бабош не смогли выйти в четвертьфинал турнира в Австалии в паре

Самарчанка Анастасия Павлюченкова и венгерка Тимеа Бабош не смогли пробиться в 1/4 финала Australian Open в парном разряде, сообщает championat.com.
На стадии третьего круга они уступили американке Бетани Маттек-Сэндс и чешке Люси Шафаржовой - 3:6, 4:6.
Поединок продолжался 1 час 13 минут. На счету Павлюченковой и Бабош 1 эйс, 15 виннеров, 3 двойные и 16 невынужденных ошибок, а также 2 реализованных брейк-пойнта. Маттек-Сэндс и Шафаржова подали навылет 3 раза, заработали 17 виннеров, допустили 6 двойных и 21 невынужденную ошибку и использовали 4 брейковых шанса из 6.
Соперницы Маттек-Сэндс и Шафаржовой по четвертьфинальному матчу станут известны позднее.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!