Павлюченкова и Бабош не смогли выйти в четвертьфинал турнира в Австалии в паре

Самарчанка Анастасия Павлюченкова и венгерка Тимеа Бабош не смогли пробиться в 1/4 финала Australian Open в парном разряде, сообщает championat.com.

На стадии третьего круга они уступили американке Бетани Маттек-Сэндс и чешке Люси Шафаржовой - 3:6, 4:6.

Поединок продолжался 1 час 13 минут. На счету Павлюченковой и Бабош 1 эйс, 15 виннеров, 3 двойные и 16 невынужденных ошибок, а также 2 реализованных брейк-пойнта. Маттек-Сэндс и Шафаржова подали навылет 3 раза, заработали 17 виннеров, допустили 6 двойных и 21 невынужденную ошибку и использовали 4 брейковых шанса из 6.

Соперницы Маттек-Сэндс и Шафаржовой по четвертьфинальному матчу станут известны позднее.